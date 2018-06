CALME ET SÉRÉNITÉ AU DEUXIÈME JOUR DES ÉPREUVES Premiers signes d'un bac réussi

Par Massiva ZEHRAOUI -

Nouria Benghebrit persiste et signe

Pour les candidats de la filière scientifique en revanche, le sujet de leur matière principale, les mathématiques, a été beaucoup moins abordable.

Les épreuves du baccalauréat entamées mercredi dernier, se poursuivent aujourd'hui. De façon générale, c'est dans une ambiance plutôt «paisible» que les deux premières journées se sont déroulées. Toutefois, des dysfonctionnements ont surgi au cours de la toute première épreuve, à savoir, la langue arabe. En effet, l'énoncé du sujet a été publié sur les réseaux sociaux (Facebook), une bonne heure après sa remise. Nouria Benghebrit a assuré que cela n'a eu «aucune incidence grave» sur le déroulement de l'examen. Pour ce qui est des sujets du bac, les candidats se sont dits, pour la majorité «plus que satisfaits».

L'épreuve de langue arabe pour les littéraires a été semble-t-il, à la portée de tous. Pour les candidats de la filière scientifique en revanche, le sujet de mathématiques, a été beaucoup moins abordable. Ainsi, les avis demeurent mitigés de leur côté. D'aucuns ont affiché leur très grande satisfaction à l'issue de l'épreuve, tandis que pour d'autres, c'était au contraire, la grande déception. En sus de la difficulté du sujet, ces derniers ont indiqué n'avoir même pas pu venir à bout de toutes les questions, à cause de la longueur du sujet. Ce cas de figure a concerné soulignons-le, de manière plus importante, les mathélème.

Par ailleurs, le reste des élèves, toutes branches confondues ont jugé les sujets de ces premiers jours «abordables et à la portée de tous». En matière de surveillance, il faut dire que la ministre de l'Education nationale misé sur un dispositif des plus drastiques afin de prévenir toute fuite de sujets et autre tentative de fraude. Certes, les mesures entreprises dans ce sens ont réussi à endiguer le phénomène sans toutefois l'éradiquer. La coupure de l'Internet pendant les épreuves, la confiscation de tout appareil technologiques ou encore la mobilisation de surveillants dans les centres d'examens, n'ont pas réussi à déstabiliser certains candidats qui, ne pouvant user de leurs téléphones, se sont rabattus sur des moyens de triche plus «traditionnels». Le personnel ayant encadré l'examen du bac a en effet, fait état de plusieurs cas de triche dans quelques centres. Un grande partie a néanmoins été prise la main dans le sac. Par ailleurs, cette année encore, un taux d'absents négligeable a été constaté dans différents centres d'examens. C'est dans la wilaya d'Oran, que le taux d'absentéisme a battu des records avec quelque 2265 absents, a-t-on signalé. A Tizi Ouzou c'est prés de 1955 candidats qui ont manqué à l'appel, tandis qu'à Bouira, on fait état de 1553 absents.

Pour faire un petit pronostic du déroulement du bac, le premier bilan qui ressort de ces deux premiers jours, c'est que mis à part de légers dysfonctionnements enregistrés ici et là, aucun incident pour le moins fâcheux n'est pour l'heure, venu sérieusement perturber le cours des examens.

Concernant la circulation des sujets d'arabe sur Facebook, Nouria Benghebrit qui a minimisé les faits, a quand-même annoncé qu'une enquête sera ouverte par la commission intersectorielle travaillant sous l'égide du ministère de la justice, afin de mettre la main sur l'initiateur de cet acte.

Rappelons que les épreuves du BAC marqueront aujourd'hui leur troisième journée. Les derniers examens auront lieu le 25 du mois en cours.