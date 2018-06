26.000 LOGEMENTS DE DIFFÉRENTES FORMULES VONT ÊTRE DISTRIBUÉS LE 5 JUILLET Un nouveau cadeau du président

Par Walid AÏT SAÏD -

50.000 logements à travers les 48 wilayas du pays

Le président Bouteflika a même pensé à la communauté algérienne installée à l'étranger en lui donnant accès à la formule LPP. 17.225 souscripteurs algériens résidant dans 93 pays se sont inscrits depuis le 1er février.

Un nouveau cadeau du président: 26.000 logements de différentes formules vont être distribués le 5 juillet prochain. En effet, après le beau cadeau de l'Aïd El Fitr, en l'occurrence la distribution de 50.000 logements à travers les 48 wilayas du pays, le chef de l'Etat récidive. Il veut marquer le 56e anniversaire du recouvrement de l'indépendance en offrant leur indépendance en matière de logis à plus de 26.000 familles! Cette nouvelle opération touchera les 48 wilayas du pays, et concernera toutes les catégories sociales, du LPP en passant par l'Aadl et le LSP jusqu'au social. La capitale se taillera la part du lion avec 8000 logements distribués, dont 2000 LSP et 2000 Aadl. Le chef de l'Etat a donné des instructions claires à son ministre de l'Habitat afin d'en finir au plus vite avec la crise du logement. C'est ainsi qu'il lui a exigé que chaque mois au moins 1000 logements soient distribués dans les quatre coins du pays. Bouteflika veut une équité entre tous les citoyens, quoi de mieux que le logement pour atteindre cet objectif. Il n'est pas question, pour le chef de l'Etat, qu'une catégorie de citoyens rate le train du développement, parce que son tour n'est pas arrivé. D'ailleurs, le président Bouteflika a même pensé a la communauté algérienne installée à l'étranger en lui donnant accès à la formule LPP. 17.225 souscripteurs algériens résidant dans 93 pays se sont inscrits depuis le 1er février. «A l'instar des citoyens ayant bénéficié de la formule LPP, et en application des instructions du président de la République, Abdelaziz Bouteflika, l'opération a été élargie aux membres de la communauté algérienne établie à l'étranger en leur consacrant un programme spécial», a indiqué, jeudi dernier, le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, Abdelwahid Temmar qui présentait le bilan des activités de son secteur lors d'une journée parlementaire sur «le logement entre planification et défis actuels», organisée au siège de l'Assemblée populaire nationale (APN) par la commission du logement et de l'équipement en présence du président de l'APN, Saïd Bouhadja. Le premier responsable du secteur a ajouté que son département ministériel avait pris toutes les mesures nécessaires pour la concrétisation de ce programme et la prise en charge de la communauté algérienne résidant à l'étranger en coordination avec le ministère des Affaires étrangères. Il s'agit en l'occurrence de l'amendement du décret 14-203, promulgué le 15 juillet 2014, définissant les conditions et modalités d'achat d'un logement LPP et les textes d'application y afférents, en procédant à la révision de certaines conditions légales pour la réinsertion de cette catégorie (communauté algérienne). Il s'agit également de consacrer un autre programme comme première étape, qui comporte 2247 logements à travers 24 wilayas du pays et l'ouverture à partir du 1er février 2018, de l'opération de souscription pour les membres de la communauté algérienne établie à l'étranger, sur le site électronique accessible uniquement à partir de l'étranger. Par ailleurs, un onglet sur le même site a été consacré au recensement des demandes afin de généraliser l'opération dans toutes les wilayas du pays, outre l'organisation de journées d'information à l'étranger sous forme de portes ouvertes en collaboration avec le ministère des Affaires étrangères afin d'informer et de sensibiliser la communauté algérienne au déroulement de l'opération. Dans ce cadre le ministre a rappelé sa rencontre avec les membres de la communauté algérienne établie dans quatre villes françaises (Paris, Lille, Lyon et Marseille), ajoutant qu'il effectuera une autre rencontre avec la communauté algérienne établie en Arabie saoudite et aux Emirats arabes unis.