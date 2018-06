3,6 MILLIONS DE LOGEMENTS RÉALISÉS DEPUIS 1999 L'Etat a déboursé près de 6000 milliards de DA

Le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, Abdelwahid Temmar

Cette somme a été allouée dans le cadre des différents programmes de logement durant les deux dernières décennies. Une période qui a transformé le pays en un chantier à ciel ouvert que nul ne peut démentir.

Le logement a eu la part de lion. Le gouvernement lui a consacré un budget faramineux pour en finir avec la crise. Près de 6000 milliards de dinars ont été alloués dans le cadre des différents programmes de logement durant les deux dernières décennies. Une période qui a transformé le pays en un chantier à ciel ouvert que nul ne peut démentir. Le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, Abdelwahid Temmar, a présenté un bilan chiffré des réalisations du secteur depuis 1999 jusqu'à 2018. «Plus de 3 600 000 logements de différentes formules ont été réalisés durant la période allant de 1999 à mars 2018, d'un coût de 5 788 milliards de DA dont 4 615 milliards consommés», a-t-il déclaré lors de son intervention à une journée parlementaire sur «l'habitat entre planification et les défis de l'époque». Abdelwahid Temmar a saisi cette opportunité pour faire un gros plan sur les réalisations dans ce secteur et apporter des preuves à ceux qui s'interrogent sur les 1000 milliards de dollars. Voulant faire dans le détail, l'hôte des députés a rappelé par les chiffres que «la période allant de 1999 à mars 2018 a été marquée par la réalisation de plus de 3,6 millions de logements dont 1.176.000 logements publics locatifs (LPL 30%), 1 583 000 logements ruraux (38%), 456 000 logements publics participatifs et promotionnels aidés (LPP et LPA 11%), 156 000 logements location-vente Aadl (6%), 46 000 logements de fonction (1%), 138 000 logements promotionnels libres (3%) et 448 000 logements type auto-construction (11%)». Le budget des 5 788 logements a été consommé à hauteur de 80%. Malgré la crise financière marquée par le recul des prix du baril de pétrole depuis 2014, le logement n'a pas été affecté par les décisions de gel des projets. Le programme quinquennal 2015-2019 a enregistré plus de 2 millions de logements de différentes formules et a concerné ce qui reste à réaliser jusqu'au 1er janvier 2015, auquel s'ajoute le nouveau programme au titre des années 2016, 2017 et 2018. Selon le ministre, ce programme concerne près de 698 790 logements de type LPL, soit 33% du programme quinquennal en question, 470 000 logements Aadl (22%), 661.898 logements ruraux (31%), 253 031 LPA (12%) et 50 000 LPP (2%). Abdelwahid Temmar a indiqué également que la cadence de réalisation a connu un saut qualitatif avec une moyenne annuelle de plus de 300 000 logements et ce grâce aux nouvelles mesures et au strict suivi des maîtres d'oeuvre.

Le ministre a annoncé le lancement des travaux de réalisation de 70 000 logements LPA durant le deuxième semestre de 2018. Son département a entamé une révision profonde de toute la réglementation propre à la formule LPA pour la rendre plus attractive et rentable. «Vu les obstacles que le secteur a connus auparavant, il est devenu nécessaire d'introduire de nouveaux amendements à cette formule d'autant plus qu'elle répond aux demandes des postulants au revenu moyen et permet d'alléger la pression sur le Trésor public», a-t-il soutenu. Parmi les mesures prises, la contribution des collectivités locales en renforçant le rôle de ces dernières dans la gestion de ces projets à travers la mobilisation du foncier, la sélection des promoteurs, le choix des bénéficiaires, la détermination de programmes en fonction des spécificités locales, outre la mobilisation des ressources financières à travers un seul canal, à savoir la Caisse nationale du logement (CNL) qui assure la continuité du paiement, en dégageant l'aide financière (subventions et contributions des souscripteurs) selon l'état d'avancement des travaux. Le ministre a mis l'accent sur la nécessité de différencier les prix de vente des logements, et ce, en fonction de leur type et de leur site, et ce en trois zones délimitées conformément aux dispositions de l'arrêté interministériel du 14 avril 2011 fixant les conditions et modalités de cession de terrains relevant du domaine privé de l'Etat et destinés à l'implantation de programmes de logement aidés par l'Etat. Abdelwahid Temmar a annoncé l'opération de distribution de plus de 50 000 logements à travers le pays dont l'une aura lieu en juillet prochain. Par ailleurs, les intervenants ont soulevé plusieurs problématiques telles que le problème des retards, la pénurie du foncier, le non-respect des dispositions d'aménagement des cités, parfois le manque des infrastructures (école- dispensaire etc.).

De son côté, le président de la commission parlementaire de l'habitat et de l'aménagement, Yahia Benine a soulevé le problème de l'exclusion de certaines catégories de citoyens des différentes formules de logement. Il a fait une proposition pour la création d'une nouvelle formule de logement promotionnel locatif au profit des salariés dont le revenu dépasse de peu le Snmg.