RESTAURATION DE 21 IMMEUBLES DU CENTRE-VILLE D'ORAN Ouverture des plis la semaine prochaine

Par Wahib AïT OUAKLI -

Trente immeubles, dont 21 situés à la rue Larbi Ben M'hidi et le reste au boulevard Maâta Habib (ex-Valéro) seront réhabilités dans un futur proche, a-t-on appris auprès de la wilaya d'Oran, annonçant que «les plis des soumissionnaires seront ouverts au début de la semaine prochaine». Une telle opération, confiée à la direction de l'habitat, a nécessité la mobilisation de pas moins de 1, 5 milliard de DA. La wilaya d'Oran, s'apprêtant à domicilier les Jeux méditerranéens de 2021, vient de mettre en place un mécanisme assumant la lourde tâche de suivi rigoureux de tous les chantiers lancés dans le cadre de la restauration du patrimoine historique de la deuxième ville du pays, El Bahia. Pourquoi agir de la sorte? La wilaya d'Oran prend en compte le fait qu'un tel projet a été lancé par le président de la République lors de la visite de travail qu'il a tenue à Oran en 2008. A cette date, le président a décidé la rénovation de 600 immeubles situés au centre-ville.

La wilaya d'Oran, entièrement de la partie, a, à partir de ses fonds, accordé, en 2014, une rallonge budgétaire de pas moins de deux milliards de DA. L'opération a été confiée à l'Office de promotion et de gestion immobilière, (Opgi) d'Oran.

Le rapport rédigé par la wilaya d'Oran fait état de la livraison récente de 25 immeubles dont 18 bâtiments situés dans la rue Larbi Ben M'hidi et sept autres bâtisses à la rue Mohamed Khemisti. De 2008 à ce jour, le nombre de bâtisses rénovées n'a pas dépassé 49. L'Opgi lancera, dans les tous prochains jours, la rénovation de neuf autres immeubles situés au centre-ville et d'autres dans les environs de la poissonnerie d'Oran. Le retard flagrant accusé dans la concrétisation du projet est, selon la wilaya d'Oran, imputable à des entraves techniques qui seront levées incessamment. Au début du mois en cours, la wilaya d'Oran a réceptionné l'ex-consulat des Etats-Unis, l'hôtel de ville et la Chambre de commerce d'Oran. Dans un passé pas si lointain, l'on a annoncé le lancement des travaux de restauration de deux sites historiques, à savoir le palais du Bey et la mosquée du Pacha. L'on est allé jusqu'à accueillir une si bonne nouvelle en soulignant «qu'une convention pour la restauration du palais du Bey et de la mosquée du Pacha, deux sites datant de l'époque ottomane, a été signée, il y a plusieurs mois, entre la direction de l'urbanisme et de la construction et l'Agence turque de coopération et de développement (Tika)». Le groupe turc de droit algérien, Tosyali Iron and Steel, s'est proposé de financer la restauration de ces deux sites, avec l'appui de Tika. Sans se prononcer sur la date de la fin des travaux de restauration des deux sites, l'ex- wali d'Oran avait affirmé qu'ils seront sans aucun doute prêts pour être intégrés dans les circuits touristiques de la ville d'Oran prévus pour les Jeux méditerranéens qu'abritera Oran en 2021. Et d'ajouter que «l'étude de restauration élaborée par des spécialistes turcs a été achevée». Et de signaler que «les spécialistes de l'agence gouvernementale turque des sites archéologiques (Tika) ayant même séjourné à Oran pendant une quinzaine de jours, l'année dernière, avaient procédé à un état des lieux du palais du Bey Mohamed El Kebir et de la mosquée du Pacha». Cette opération a permis aux spécialistes d'élaborer une étude de restauration de ces deux sites, qui s'inscrivent, tout comme la mosquée Ketchaoua d'Alger, dans le cadre d'un accord entre l'Algérie et la Turquie. Cet état des lieux concerne les aspects topographiques des deux sites par des techniques modernes utilisant le scanner à trois dimensions (3D) et le prélèvement d'échantillons de matériaux de construction pour une analyse physico-chimique, avant d'élaborer une étude et lancer les travaux.

Le ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, initiateur du projet, se charge de la gestion de l'opération avec l'implication et la consultation du ministère de la Culture dont relèvent les deux sites.

Le palais du Bey, un édifice de l'époque ottomane à Oran, remontant à la fin du XVIIIe siècle, a été construit par Mohamed Ben Othmane El Kébir, selon des données historiques. Ce monument s'étend sur une superficie de plus de cinq hectares et comporte plusieurs pavillons, ce monument est classé patrimoine national. La mosquée du Pacha est l'un des plus prestigieux lieux de culte à Oran, d'une jolie architecture, édifiée en 1796 par le bey Mohamed El Kébir sur ordre de Hassan Pacha, bey d'Alger. Elle est de forme octogonale et ornée de faïences avec un minaret surplombant toutes les habitations de Haï Sidi El Houari, l'un des plus beaux minarets des mosquées d'Algérie.