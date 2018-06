EXPANSION DU GROUPE VOLKSWAGEN SEAT s'occupera de l'Afrique du Nord

SEAT a été désignée par le Groupe Volkswagen pour piloter sa croissance en Afrique du Nord. La société espagnole va maintenant commencer à coordonner la stratégie du groupe et des marques sur site dans la région, identifier les synergies et favoriser les partenariats avec d'autres entreprises. Cette décision s'inscrit dans la stratégie du groupe Volkswagen de décentraliser son organisation dans le but de gagner en rapidité et en efficacité. Le président de SEAT, Luca de Meo, a souligné que «le groupe Volkswagen a fait confiance à SEAT pour être le leader en Afrique du Nord après le succès remporté en Algérie avec l'usine d'assemblage de Relizane, qui fonctionne actuellement à pleine capacité. Diriger la stratégie du Groupe dans un marché émergent tel que l'Afrique du Nord est une grande responsabilité, et nous sommes pleinement engagés à y parvenir.» L'Afrique du Nord est l'une des régions clés de la stratégie de mondialisation de SEAT. L'objectif de l'entreprise est d'accroître sa présence internationale en dehors de l'Europe et de renforcer sa présence sur les cinq continents. L'Algérie joue un rôle essentiel dans cette stratégie car c'est un marché mondial avec l'un des volumes de ventes les plus élevés de SEAT en 2018, avec l'Allemagne, l'Espagne, le Royaume-Uni et la France, et le pays avec le plus grand nombre de livraisons. 10 700 véhicules vendus de janvier à mai, comparativement à 1 000 durant la même période l'année précédente.

En outre, SEAT a une empreinte solide dans d'autres pays de la région, tels que le Maroc et la Tunisie. Le Groupe Volkswagen et SOVAC ont inauguré une usine d'assemblage multimarques en juillet 2017 dans la ville de Relizane, à 280 kilomètres au sud-ouest d'Alger. SEAT a mené ce projet depuis le début, et maintenant sa responsabilité s'est étendue à toute la région. Le déploiement de l'usine de Relizane a entraîné une forte augmentation des ventes de SEAT cette année en Algérie, grâce à l'assemblage de la nouvelle génération d'Ibiza. En outre, la marque a également commencé à vendre son crossover Arona et prochainement la SEAT Leon sur le marché algérien.

Les trois modèles sont fabriqués à Martorell et l'assemblage final a lieu à Relizane. Par ailleurs, l'une des missions de SEAT est de contribuer à la création d'un réseau de fournisseurs pour l'industrie automobile en Algérie, dans le but de développer et d'assembler de nouveaux modèles dans le pays.