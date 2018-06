VIDÉOS DÉGRADANTES DU MAIRE DE RAS EL MA Le RND condamne

Le Rassemblement national démocratique a réagi, hier, au scandale qui a secoué la commune de Ras El Ma, dans wilaya de Sidi Bel Abbès, où le maire RND a été filmé dans des conditions dégradantes en situation d'agression sexuelle sur une femme dans son bureau. «Nous condamnons et dénonçons tous ces comportements immoraux. Nous serons impitoyables avec ceux qui se comportent de la sorte. Nous ferons tout ce qui est possible pour que nos militants et nos élus aient une conduite morale et professionnelle irréprochables», a réagi Seddik Chiheb, porte-parole du RND, dans une déclaration reprise par TSA. En réaction à ces vidéo dégradantes, le RND a engagé une procédure pour vérifier leur authenticité. Pour l'heure, le porte-parole du parti de Ouyahia se veut prudent et assure que «beaucoup de choses sur Facebook, sont le fruit de montages vidéo». Mais dans le cas d'une confirmation de l'acte, «cet élu sera radié des rangs du parti, qui est la plus sévère sanction», indique Chiheb. «Pour le reste, la justice suivra son cours dans cette affaire», a noté le responsable du RND. Il faut savoir que la diffusion de ces vidéo n'a pas laissé de marbre les habitants de la commune de Ras El Ma qui ont manifesté leur dégoût et appelé à l'ouverture d'une enquête approfondie sur les agissements de leur maire. La première réaction des autorités a consisté en le gel par le wali de Sidi Bel Abbès des fonctions de ce président d'APC, en attendant d'en savoir plus sur cette affaire.