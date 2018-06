BOUIRA On se remet à la triche "artisanale"

Par Abdenour MERZOUK -

Les tentatives de triche font partie de l'ambiance autour de cet important test, mais les personnels réquisitionnés restent vigilants.

Les épreuves du bac ont repris hier. Parce que le recours à la triche avec les moyens modernes de communication, réseaux sociaux, sont réduits voire impossibles, certains candidats reviennent aux anciennes méthodes comme l'utilisation des «zooms», de l'échange des brouillons et de la communication directe en salle. Le rôle des surveillants et des membres des secrétariats devient alors primordial pour contrer toute tentative.

Un seul fait aura caractérisé le déroulement de cet examen cette année. Comme rapporté par plusieurs médias un surveillant a été menacé dans la localité de Bir Ghbalou et n'a dû son salut qu'à l'intervention de ses compères du secrétariat. Ce fait, qui n'est pas isolé comme veulent le faire admettre certains tend à se répéter et à se généraliser précisément dans les centres pour candidats libres. Du fait que les surveillants tentent de faire convenablement leurs tâches, ils sont sujets à plusieurs tentatives de déstabilisation.

Le summum du ridicule a été constaté lors de la précédente édition quand dans la localité de Aïn Bessem, le fils d'un influent homme politique de la région a défié tout le monde en tentant de tricher par la force. L'intransigeance des personnels chargés du déroulement de l'examen et l'intervention des services chargés de la sécurité ont permis l'application stricte de la réglementation au grand dame de cette personnalité. L'année d'avant, une enseignante n'a dû son salut qu'à l'intervention de ses collègues quand un groupe de voyous agissant pour un candidat empêché de tricher est venu attendre la dame à la sortie du centre Houari Boumediene. L'affaire a fini en justice grâce à la détermination de son époux qui n'a pas voulu baisser les bras. Le hic dans toutes ces affaires reste le motus de la tutelle qui ne s'est jamais constituée partie civile pour défendre ses personnels.

La direction de l'éducation a même tenté de taire l'incident en évitant de le confirmer ou de l'infirmer prétextant être occupé par des cas plus importants. Cependant, dans l'ensemble l'examen se déroule dans de bonnes conditions à travers la totalité des centres de la wilaya. Les tentatives de triche font partie de l'ambiance autour de cet important test mais les personnels réquisitionnés, du moins la grande majorité, restent vigilants nous confie un chef de centre.

Les candidats bénéficient quelquefois de complicité de la part de quelques surveillants, mais la présence de cinq par salle, ainsi que celle aussi des observateurs, la vigilance des chefs de centre... sont autant de moyens mis en place pour mettre tous les candidats dans les mêmes conditions.

La grave dérive enregistrée à Bir Ghbalou mérite des sanctions à la hauteur de l'acte. C'est l'unique solution pour réhabiliter le surveillant et une réponse claire au défi lancé par des pseudos candidats qui, toute l'année, roulent les pouces en comptant sur le copiage pour réussir quand d'autres candidats consacrent leur année à se préparer sans un moindre regret pour le temps des loisirs sacrifiés. Un autre fait risque de sensiblement affecter les candidats à partir de ce dimanche: la hausse des températures perturbant la quiétude des candidats dans certains établissements connus pour être mal aérés. C'est le cas précisément du lycée de jeunes filles du chef-lieu de wilaya, du lycée Seddik Benyahia, du lycée El Haouès à Lakhdaria... En effet, ces établissements construits depuis des décennies manquent d'aération.