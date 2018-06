INTOXICATION ALIMENTAIRE À BOUIRA l'apw lance une campagne

Par Abdenour MERZOUK -

Toute substance avantageant le développement de micro-organismes pathogènes dangereux, du point de vue sanitaire, est désignée périssable.

En parallèle avec le travail entrepris par l'exécutif dans sa campagne contre les MTH et les risques de maladies en cette période estivale, l'APW sensibilise ses élus à travers le lancement d'une campagne.

«L'été est par expérience la période de tous les risques» et par conséquent celle de l'intoxication alimentaire selon le président de l'actuelle APW, Ahmed Boutata qui vient de lancer une campagne de sensibilisation auprès des élus locaux pour qu'ils s'impliquent plus au niveau de leurs communes. L'intoxication est souvent due à une pléiade de causes. Toute substance avantageant le développement de micro-organismes pathogènes dangereux, du point de vue sanitaire, est désignée périssable.

Les facteurs favorisant l'altération sont déterminés par la chaleur, l'humidité et la composition du produit. La consommation de produits impropres, l'utilisation de produits périmés, la fraude sur les dates d'utilisation, le manque de traçabilité, l'emballage inadapté, le non-respect de la chaîne du froid pour les produits sensibles... sont dans la majeure partie des cas à l'origine de ces accidents qui coûtent au Trésor public des millions.

L'association de wilaya pour la défense des consommateurs, dans son programme, tente d'endiguer le phénomène en assistant les plaignants et les victimes quand elles se manifestent. Son président Taieb a exprimé sa disponibilité à apporter son assistance aux victimes de ces infractions devant la juridiction quand il le faut. «Nous sensibilisons le consommateur pour mieux consommer, à respecter les règles d'hygiène, à préserver ses droits en étant plus attentif et plus exigeant face aux vendeurs» a précisé le président. Le choix de la date de lancement de cette campagne selon Ahmed Boutata n'est pas sans rappeler que la période estivale reste celle où les risques sont les plus en vue. Cette campagne sera lancée incessamment pour susciter l'intérêt des citoyens, quant aux mesures qu'ils doivent prendre pour se prémunir de tout danger.

Les citoyens doivent bénéficier de conseils pratiques et peuvent sérier les aliments à éviter en ces périodes caniculaires. Ainsi, il est prestement recommandé de ne pas acheter des produits exposés au soleil quand ces derniers nécessitent un conditionnement sous froid, c'est le cas des viandes, des boissons, des produits laitiers... il est aussi conseillé d'éviter les produits sans étiquetage et trace du producteur, sans date de préemption, mal emballés ou avec un emballage défectueux... dans la liste des produits les plus dangereux on recense les crèmes cosmétiques, et autres produits de beauté souvent contrefaits.

Les enfants demeurent aussi des cibles faciles quand ils achètent ces chips déposés au soleil toute la journée. Pour le président de l'APW de Bouira, la sensibilisation des citoyens reste primordiale pour accompagner le travail des personnels de la direction du commerce qui répriment et pénalisent les fautifs en vertu des lois en vigueur. «Le citoyen doit savoir acheter et doit s'impliquer dans cette lutte menée contre l'informel et la contrefaçon», insiste le président de l'instance élue de wilaya...