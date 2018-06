TRAFIC DE DROGUE Deux dealers arrêtés

Par Arezki SLIMANI -

Deux trafiquants de drogue ont été neutralisés par les services de police de Béjaïa. «Deux individus ont été arrêtés dans deux affaires distinctes de trafic de drogue à Béjaïa ces derniers jours», a indiqué la cellule de communication de la sûreté de wilaya, dans un communiqué rendu public hier.

Un dealer a été arrêté par la brigade de lutte anti-stups relevant de la police judiciaire de la sûreté de wilaya à Béjaïa. Il s'agit de B.M. ayant des antécédents judiciaires. Il était en possession de psychotropes.

Ayant comparu devant la justice, il a écopé d'un an de prison ferme et une amende de 50 000 DA. Il était poursuivi pour «possession et trafic de psychotropes».

A El Keru, c'était au tour d'un autre individu répondant aux initiales de L.M. âgé de 35 ans. Il a été arrêté devant la cité universitaire de Berchiche par la police judiciaire de la sûreté de daïra d'El Kseur et pris en flagrant délit en train d'écouler des barrettes de drogue.

Un dossier pénal a été élaboré à son encontre. Présenté par-devant le parquet d'Amizour pour une comparution immédiate, le juge l'a condamné à une peine de 2 ans de prison ferme assortie d'une amende de 100 000,00 DA