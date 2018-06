RENFORCEMENT DE L'ADMINISTRATION ÉLECTRONIQUE Le "portail du service public" est lancé

D'ici 2022 la flotte d'Air Algérie sera elle aussi renforcée par 30 avions. La flotte du métro d'Alger est renforcée elle aussi par 12 nouvelles rames.

Connecter l'administration est un fait. Un site électronique des services publics dédié aux opérateurs des travaux publics et des transports a été lancé afin de lutter contre la bureaucratie. Fini les longues heures d'attente pour s'inscrire ou retirer un document. Hier, à Alger, le ministre des Travaux publics et des Transports, Abdelghani Zalène en présence du ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, Nouredine Bedoui, la ministre de la Poste, des Télécommunications, des Technologies et du Numérique,Imane Houda Feraoun et du ministre de la Communication, Djamel Kaouane, ont présidé la cérémonie de lancement du portail du service public. Le département de Zalène a fait un grand pas vers la facilitation des démarches administratives.

En effet, et vu l'importance des investissements dans ce secteur, ce site électronique vient épauler les citoyens dans leurs démarches administratives sans qu'ils se déplacent et surtout sans fournir aucun papier! «Ce site électronique offre des services de qualité pour des démarches administratives faciles et à distance dans tous les domaines d'activité du secteur du transport et des travaux publics», a indiqué le ministre des Travaux publics et des Transports, Abdelghani Zalène. Pour le même responsable, le lancement du site électronique intervient dans un contexte où son secteur connaît de grandes mutations. «Le site permettra l'élimination du déplacement des citoyens vers le siège du ministère, notamment les bureaux d'études et les entreprises du Grand Sud. Aussi, il sera possible de déposer en ligne une demande d'un service public et télécharger des documents requis...», a souligné le ministre, en précisant que les investissements de son département ont dépassé les 135 milliards de dollars depuis les années 2000, ce qui explique l'importance d'éradiquer la bureaucratie pour booster l'investissement encore plus. Zalène a signalé que le secteur des transports et des travaux publics a bénéficié, ces dernières années, sous l'impulsion de Son Excellence, le président de la République, d'un intérêt particulier en lui réservant des enveloppes conséquentes au titre des différents plans de développement. «Ces programmes, qui ont touché l'ensemble des modes de transport, ont été orientés principalement vers les infrastructures, les équipements, le matériel roulant et la ressource humaine, avec comme objectifs principaux l'équilibre du territoire, la protection de l'environnement, l'amélioration des prestations, la performance des réseaux, la réduction des coûts et des délais de transport, l'amélioration du niveau de sécurité et le transfert modal de la route vers le rail».

S'agissant de l'extension du métro d'Alger, le ministre a estimé que la flotte du métro d'Alger est renforcée par 12 nouvelles rames pour assurer la liaison entre la place des Martyrs et Bab El Oued et Baraki.

Par ailleurs, cette dotation s'inscrit dans le cadre de l'extension de la ligne 1 du métro d'Alger, et ce, pour répondre aux besoins de transport dans la capitale! Dans le même sens, la livraison de ces rames, fabriquées en Espagne par le constructeur CAF, se fera à raison d'une rame par mois.

L'arrivée de la première rame au port d'Alger est prévue pour aujourd'hui.

En outre, le ministre a estimé que d'ici la fin de l'année, le nouvel aéroport d'Alger sera probablement opérationnel. Il a fait savoir que d'ici 2022, la flotte d'Air Algérie sera elle aussi renforcée par 30 avions.