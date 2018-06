IL EMBOÎTE LE PAS À OULD ABBÈS, OUYAHIA ET SIDI SAÏD Ghoul appelle le président à briguer un nouveau mandat

Par Mohamed BOUFATAH -

«L'appel au chef de l'Etat pour se porter candidat à l'élection présidentielle d'avril 2019 est motivé par les réalisations de ce dernier...»

Le président du TAJ, Amar Ghoul emboîte le pas au FLN, RND et Ugta. Il a appelé, hier, à son tour, le président de la République à briguer un nouveau mandat à la tête du pays.

L'actuel sénateur du tiers présidentiel, s'est exprimé lors de la rencontre regroupant les cadres de sa formation à Alger, autour des préparatifs du congrès, prévu au courant de l'année en cours. L'ex-ministre des Travaux publics, a réitéré sa fidélité sans faille et son soutien inconditionnel au chef de l'Etat. Pour cela, l'appel au chef de l'Etat pour se porter candidat à l'élection présidentielle d'avril 2019 est motivé par les réalisations de ce dernier, notamment en matière de stabilité et de paix. «Nous confirmons présentement, la position du parti, inchangée depuis la création du parti. Notre soutien et fidélité sont constants et permanents loin de toute surenchère ou hésitation. Nous appelons le président de la République à poursuivre sa mission à la direction du pays en se présentant à un mandat supplémentaire», a-t-il indiqué. «Il doit poursuivre les réformes, consolider les acquis, relever les défis qui s'imposent, s'adapter aux nouvelles aspirations des jeunes et de notre peuple, renforcer la stabilité et la sécurité du pays et affronter les dangers», a-t-il estimé. «Notre position est toujours claire, franche, sincère et constante. Lorsque le président était hospitalisé en 2013 dans l'hôpital parisien du Val-de-Grâce, TAJ fut l'unique parti à tenir un rassemblement à Batna pour réaffirmer notre fidélité au chef de l'Etat. Notre position était claire aussi lors du 4e mandat en 2014. Nous étions, nous sommes et nous resterons loyaux envers Son Excellence le président Abdelaziz Bouteflika», a-t-il rappelé. «Il y a entre TAJ et le président Bouteflika un contrat moral», a-t-il fait savoir. Amar Ghoul a invité les partis de l'allégeance présidentielle, à l'image du FLN, le RND et le MPA, à renouer avec les rencontres de la coordination pour garantir le succès de la présidentielle de 2019.

Il a également appelé la société civile, le mouvement associatif et les organisations de masse à se mobiliser autour et derrière le président de la République et soutenir le choix du 5ème mandat pour le chef de l'Etat. «Nous appelons également le peuple algérien à se mobiliser pour faire triompher ce choix, qui sauvegarde la stabilité et la sécurité du pays. Au TAJ, nous serons à l'avant-garde durant la compagne pour la prochaine échéance présidentielle car nous savons bien que l'Algérie est ciblée de l'extérieur et qu'il existe beaucoup de défis difficiles à relever», a-t-il soutenu.

La solution consiste en un rassemblement des forces patriotiques sans exclusion ou marginalisation. La réussite du prochain rendez-vous est un devoir de tous afin de faire en sorte que cette élection se déroule dans de bonnes conditions, un climat apaisé et dans des circonstances de sécurité et de quiétude», a-t-il conclu.