LE COLONEL MUSTAPHA EL HABIRI "Le bien-être des citoyens est notre priorité"

Par Walid AÏT SAÏD -

Tout heureux de voir encore une fois l'institution qu'il dirige aux premières loges, le colonel Mustapha El Habiri a tenu à mettre en évidence l'apport du chef de l'Etat, Abdelaziz Bouteflika, dans la concrétisation de ce résultat. «Il nous a donné tous les moyens humains et matériels nécessaires», a-t-il insisté.

Concernant le séminaire international de la gestion des foules, le directeur général de la Protection civile le colonel Mustapha El-Habiri estime que «le fait que les autres pays arabes s'inspirent de l'expérience algérienne, nous conforte dans nos options et priorités, tout en consolidant les actions que nous menons dans le sens de la garantie d'une meilleure prise en charge des préoccupations de nos concitoyens, lesquelles ne doivent aucunement nous faire perdre de vue que pour préserver ces acquis, en plus de I'éveil constant, cela nous oblige à faire preuve de davantage d'abnégation dans lexécution des tâches et missions qui nous sont imparties».