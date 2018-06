BEJAIA L'échangeur et la gare maritime opérationnels

Par Arezki SLIMANI -

La livraison de ce projet structurant a été retardée par le mauvais temps

La ville de Béjaïa accueillera ses visiteurs avec deux nouvelle infrastructures qui ont vocation d'améliorer les conditions d'accueil tant par voie terrestre que maritime.

L'échangeur des «Quatre Chemins» a été réceptionné hier. Cette infrastructure, qui a fait couler beaucoup d'encre est désormais en service, désengorgeant plus au moins l'entrée de la ville de Béjaïa, en cette période de saison estivale.

Prévue initialement pour la fin du mois d'avril passé, la livraison de ce projet structurant a été retardée par le mauvais temps qui a sévi des jours durant, dans la région. Depuis la démolition et la délocalisation le mois de mars dernier, des locaux commerciaux situés aux alentours du chantier, le rythme des travaux a connu une cadence plus accélérée. Inscrit en 2010 dans le cadre du plan national de consolidation de la croissance économique, le projet de cet échangeur des «Quatre Chemins» n'a démarré qu'en 2012 pour une enveloppe financière de deux milliards de dinars avec un délai de réalisation initial de 24 mois. L'Entreprise nationale des grands ouvrages d'arts (Engoa), en charge du projet, n'a livré au bout de ce délai, qu'un seul pont en 2014, appelé communément le «plus grand dos d'âne «. Depuis hier, le projet est en service. Est-ce la fin des embouteillages au niveau de l'intersection de l'entrée de Béjaïa? Certains observateurs en doutent. Le problème des bouchons sera tout juste déplacé, affirme un usager de la route habitué a se rendre vers la ville de Béjaïa à partir d'Aokas. Les automobilistes qui viendront de la région est de la wilaya, trouveront toutes les peines du monde pour dépasser le nouveau point noir qui se formera au pont Skala, un carrefour qu'empruntent des milliers d'habitants du grand quartier Sid Ali Labhar et ceux venant de la côte est de Béjaïa et les régions est du pays. A noter que ce projet a coûté deux fois plus cher que prévu. A sa livraison, le coût de réalisation est estimé à 400 milliards de centime. C'est le deuxième grand projet inauguré au courant de ce mois à Béjaïa, si on compte la nouvelle gare maritime, elle aussi en chantier depuis mai 2013. Sa mise en service a coïncidé avec l'accostage au port, du premier car-ferry de la saison estivale, «Le méditerranéen» de la Compagnie Française «Corsica linéa» avec à son bord, plus d'une centaine de passagers et une soixantaine de véhicules.

L'ouvrage, un équipement d'escale complet, est conçu pour accueillir à pleine capacité un million de voyageurs et 100.000 véhicules par an et entend offrir «les meilleurs standards mondiaux en termes de fiabilité et de qualité de service tant pour les passagers que pour les personnels opérant sur le site. Réalisée par le bureau d'architecture «AXXAM «, la gare maritime se décline comme une infrastructure moderne et fonctionnelle. Elle est répartie sur deux sites, l'un à l'intérieur du port, l'autre en zone extra-portuaire, sur une superficie de l'ordre de 30 000 m2 et s'élevant sur trois niveaux, reliés les uns aux autres par des passerelles vitrées, elle offre tant aux citadins qu'aux visiteurs de passage, un spectacle idyllique de l'harmonie chatoyante, unissant l'armature urbaine, le paysage marin et les massifs du Parc national de Gouraya.