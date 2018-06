ANNABA:4074 OPÉRATIONS ONT ÉTÉ LANCÉES DURANT LE MOIS DE RAMADHAN La police a eu le dernier mot

Par Wahida BAHRI -

Le mois de Ramadhan cette année a été marqué par une nette régression de la criminalité

Les services de sécurité relevant de la sûreté de wilaya de Annaba, ont été chargés d'assurer une couverture sécuritaire parfaite.

C'est ce qu'a expliqué, lors, d'un point de presse, Brahim Aghoune, chef de sûreté de wilaya de Annaba.

«Le mois de Ramadhan cette année a été marqué par une nette régression de la criminalité dans la wilaya de Annaba», a-t-il affirmé. Ces résultats enregistrés notamment par deux services, police judiciaire et police de voie publique, a donné plus de motivation à cette institution sécuritaire. «Cela nous encourage à faire plus et mieux», devait noter Brahim Aghoune. Cette perfection dans l'accomplissement de ce devoir sécuritaire est à l'actif d'un programme relevant d'une feuille de route étudiée dans le temps et dans l'espace, comme précisé par le chef de sûreté de Annaba. Dans ce sens, il a fait savoir que les opérations policières sont le point fort de ce corps, donnant lieu à des résultats très positifs. À travers toutes les opérations policières, descentes entre autres, plusieurs affaires ont été élucidées et les individus impliqués ou recherchés, ont été arrêtés. A travers le processus d'intensification des opérations policières, il a été instauré un climat de sécurité et sérénité dans toute la wilaya. En témoigne le bilan des activités du mois sacré, qui, selon les chiffres, fait état d'une importante baisse de la criminalité dans toutes ses dimensions.

Toutefois, bien qu'aucun crime de sang n'ait été enregistré durant le mois de Ramadhan, il n'en demeure pas moins que, la criminalité qui a baissé de plus de 50%, a tout de même été à l'origine de la mobilisation permanente des services de sécurité à Annaba, les sections relevant de la police judiciaire. Dans ce volet, le bilan des activités de la PJ, durant le mois sacré fait état de 1939 affaires parvenues à ses services. 543 affaires, dont, 378 élucidées à hauteur de 70%. 537 individus impliqués ont été déférés devant la justice.

Dans son intervention, Yazid Boubekri, commissaire de la police judiciaire a fait savoir que «dans le cadre de la politique, de nos services, c'est, grâce à l'intervention rapide et efficace de nos éléments, ainsi que la prévention et la répression des actes contraires à la loi» mettant en relief le rôle du citoyen «le citoyen est notre source d'information, et l'anneau premier, dans la lutte contre la criminalité, de par son implication avec la dénonciation» a-t-il fait remarquer.

En termes de chiffres, les services relevant de la compétence de la Pj, ont enregistré 124 affaires d'atteintes aux personnes et 85 d'atteintes aux biens, traitées respectivement à hauteur de 93% et à 100%. Au volet trafic de drogue, les mêmes services ont enregistré 47 affaires traitées à 100%. Également ont été traitées à hauteur de 60%, trois affaires économiques, sur les cinq enregistrées durant le Ramadhan. Ce dernier s'est distingué par la nette baisse du vol des voitures, avec seulement trois vols enregistrés. Durant la période du mois sacré 5511 personnes ont été contrôlées au cours de 4074 opérations de police, impliquant quelque 50 agents, deux à trois fois par semaine.

Au volet vol de véhicules dans la wilaya de Annaba, il n'a été enregistré que trois vols, a-t-on détaillé de même source. «Cette baisse de la criminalité traduit le souci des services de sécurité d'acculer les criminels dans leurs derniers retranchements», a indiqué le commissaire de la PJ à Annaba. S'agissant des accidents de la route, le mois sacré n'a pas été aussi clément que les conditions climatiques. Youcef Houara, commissaire de la sécurité publique au sein de la sûreté de Annaba, a, pour sa part, fait état de 1699 délits routiers et de 483 retraits du permis de conduire, dont 85 pour délit au Code de la route. Ces chiffres font ressortir 54 accidents de la route, occasionnant 61 blessés dont deux décès, soit une hausse de 43%, comparativement à 2017.

Une période où il avait été enregistré 0 décès, pour 31 accidents engendrant 37 blessés. Abordant le volet lié à la solidarité durant le mois sacré, le responsable de la sécurité publique a fait état d'un travail de proximité, devenu une coutume pour la sûreté de la wilaya de Annaba. Organisation d'opérations de l'iftar collectif, avec les pensionnaires du centre des enfants assistés et les personnes âgées. Egalement, l'iftar au niveau des points de contrôle fixes à Annaba. Il a précisé qu'en sus de leur aspect humanitaire, ces opérations visaient outre, l'élan de solidarité de ce corps sécuritaire avec les premiers, la sensibilisation des conducteurs sur les risques encourus en faisant de l'excès de vitesse. Une action visant la réduction de l'hécatombe qui s'abat sur les routes.

Le terrorisme routier qui sévit encore, est le plus souvent à l'actif des conducteurs qui ne respectent pas le Code de la route. Détaillant ses chiffres, l'intervenant a fait état de 114 accidents seulement, pour la RN 16 d'El Bouni, qualifiée de point noir par le responsable de la voie publique à Annaba. Il faut dire que le bouclier sécuritaire mis en place durant le mois de Ramadhan, a permis à Dame sécurité d'avoir le dernier mot.