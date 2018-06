BADMINTON L'hécatombe des Algériens s'est poursuivie

L'hécatombe des Algériens s'est poursuivie en Badminton, avec l'élimination de tous les joueurs engagés lors de cette seconde journée des JM-2018. En 32es de finale (simple), Madjed Belahouane a été sorti par le Turc Kurt Muhammed Ali (2-0), de même que Mohamed Amine Guelmaoui battu sur un score similaire, par l'Italien Greco Giovani.

En quarts de finale du double, la paire Larbaoui Sifeddine-Ouchefoune Mohamed a été écartée par le duo français Bastrian Kersaudy-Thom Marc Gicquel (2-0). Chez les dames, Linda Mazri n'a pas pu aller au delà des 32es de finale, devant la Slovène Lia Salehar (2-0), de même que Malak Ouchefoune éliminée par l'Egyptienne Hadia El Said (2-0) en 8es de finale, et le duo Dounia Naama-Ines Ziani par la paire slovène Lia et Liza Salehar (2-0).