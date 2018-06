IOT ET THINQ Q DE LG Les technologies durables au service de l'environnement

Qui a dit qu'un mode de vie durable et respectueux de la nature n'existait pas au temps des grandes industries!

Même si cela parait impossible; notamment dans les sociétés complètement industrialisées, il est tout de même possible de se conduire en écolo et de vivre en bonne santé, de protéger sa famille et son environnement en faisant des choix responsables et en optant pour des solutions durables.

Pour y arriver, il ne s'agit plus de planter son jardin, de trier ses déchets, d'éteindre ses ampoules et ses appareils avant de se coucher ou d'opter pour des isolations et cloisons pour économiser de l'énergie et de l'argent, mais plutôt de bénéficier de toutes les innovations technologiques pensées et crées pour laisser leurs utilisateurs profiter pleinement du quotidien avec un maximum de facilités, de confort et de respect de l'équilibre de la planète. LG Electronics est depuis longtemps un leader dans la technologie des maisons intelligentes. Sa gamme innovatrice de produits connectés est dotée de la technologie IoT (Internet of things ou l'internet des objets); mais également d'une plateforme d'Intelligence Artificielle développée sous le nom de Smart ThinQ qui représente la parfaite solution pour les familles cherchant à réduire leurs empreintes environnementales et leurs factures, notamment que l'image populaire d'un mode de vie harmonieux et entièrement écologique reste hors de portée pour la plupart.

En plus d'accroître la commodité, l'efficacité et la facilité d'utilisation, les produits connectés de LG (grâce à un réseau internet) dotés d'intelligence artificielle, pour certains, sont synchronisés entres eux et offrent un rendement optimal en s'adaptant parfaitement aux besoins du consommateur, des conditions climatiques et du besoin énergétique, tel que maintenir les appareils et les systèmes climatiques à un rendement optimal en ajustent la température de consigne en fonction de la température extérieure. Ce qui économise jusqu'à 70% la consommation énergétique. Ces produits, que l'on considérait autrefois comme futuristes, sont désormais accessibles grâce aux savoir-faire et de l'engineering de LG qui a rendu possible des produits électroménagers capables de recevoir des informations, de les analyser et d'agir d'eux-mêmes selon les exigences et les besoins du consommateur.

L'ajout du IoT aux solutions résidentielles de pointe de LG améliore, donc, leur efficacité énergétique déjà formidable pour les particuliers et les entreprises. Pour LG, ce concept n'est pas qu'un slogan, mais figure parmi ses priorités. De loin, LG est le plus innovateur et le plus avancé dans ce domaine. Son leadership incontestable lui permet d'apporter des solutions durables; à même d'améliorer la qualité de vie des consommateurs et leur simplifier davantage les tâches quotidiennes: téléviseurs, climatiseurs, réfrigérateurs, four à micro-ondes, purificateur d'air et autres deviennent à la fois faciles à utiliser, à manipuler mais aussi à gérer sur le plan énergétique. Ainsi, l'utilisateur LG peut joindre confort et respect de l'environnement aux réductions des couts.