CONDOR MOBILE VILLAGE DÉBARQUE À ALGER Une expérience unique en son genre

Par Abdelkrim AMARNI -

Remise de 30% pour certaines opérations et gratuité de flashage pendant 30 jours.

Le «Condor Mobile Village» a ouvert samedi ses portes sur le site enchanteur des «Sablettes» d'Alger où il s'implante jusqu'au 21 juillet prochain.

Cette manifestation de promotion et à caractère commercial du produit «Condor», a été inaugurée samedi par le wali d'Alger, Abdelkader Zoukh et le directeur commercial et marketing (division mobile) du groupe Condor, Mehdi Broche. Cette démarche de marketing de proximité adopte une approche plutôt sympathique qui lie l'utile à l'agréable. En effet, les divers points d'attraction liés à l'activité de ce géant du mobile sont accessibles au public pour lequel l'entrée est libre ainsi que diverses attractions notamment pour les enfants qui s'en donnent à coeur joie. En effet, ces joyeux lurons profitent d'aires de jeux aménagées à leur intention et libres d'accès. Des collations collectives en boissons et gâteaux, ont été proposées au public ainsi que des dégustations culinaires, préparées sur place par la filiale alimentaire «Extra», qui ont trouvé beaucoup d'amateurs avertis parmi ces visiteurs du week-end. Cette filiale de «Condor», spécialisée en pâtes alimentaires, fait partie du groupe Benhamadi.

Une antenne «Service après vente» est assurée par «Khadamati» partenaire de «Condor» et filiale du groupe. Cette permanence, partie intégrante de Condor, dispense ses services jusqu'à 22h00, y compris les vendredis, ce jusqu'au 21 juillet 2018. Une remise de 30% y est accordée pour les produits classiques de type «C» et la gratuité pour le «flashage» pendant 30 jours, pour les produits «avec ou sans garantie».

Pour Mehdi Broche, cadre de ce leader dans le domaine dans le marché intérieur, ce village permettra de «découvrir toutes les nouveautés de Condor dans le secteur du mobile» en offrant la «meilleure technologie» comme les tablettes familiales ou le côté technologique où se retrouveront nombre des ses adeptes. A l'occasion du déroulement des compétions pour la «Coupe du monde», une flexibilité est observée pour la retransmission sur écrans géants «Condor» des matchs pour les quarts et demi-finales à travers les grands centres urbains du pays. Deux «villages» similaires sont ouverts ailleurs dans le pays comme le fut un hier à Oran et aujourd'hui à Béjaïa.