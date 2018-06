20E ANNIVERSAIRE DE SON ASSASSINAT Lounès condamné à vivre

Par Aomar MOHELLEBI -

Matoub Lounès a ouvert les yeux de plusieurs générations d'Algériens sur mille et une questions inhérentes à notre passé, à notre présent et à notre futur.

Comment un artiste doublé d'un militant peut-il être aussi présent dans la société 20 ans après sa disparition physique? Matoub Lounès reste un mystère après être devenu un mythe à une époque où pourtant les mythes se conjuguent désormais à un lointain passé. 20 ans après son assassinat, un funeste et inoubliable 25 juin 1998, Lounès Matoub hante toujours les esprits. Pourquoi un homme reste-t-il ainsi gravé dans les mémoires deux décennies après, alors que physiquement, il n'est plus de ce monde? La question se pose en toute évidence, mais la réponse est loin de couler de source.

Il ne suffit pas de savoir que Matoub Lounès est un artiste exceptionnel et accompli, unique aussi pour obtenir la réponse à cette question qui a d'ailleurs fait l'objet d'une thèse dans une université au Canada. Il ne suffit pas, non plus, de dire qu'en tant que militant de la démocratie et de la langue et culture berbères, il a été l'un sinon celui qui a été le plus loin possible, aussi bien dans son engagement que dans ses prises de positions tranchées et clairement affichées au moment où beaucoup d'autres avaient choisi de se cacher, notamment durant les années de terrorisme. Il ne s'est pas limité à chanter dans un certain exil doré ou encore à souffler le chaud et le froid pour gagner sur les deux fronts. Non, Matoub Lounès a assumé son combat de manière accomplie. Ses paroles, ses chansons et ses actes ont été toujours en phase l'une avec l'autre. C'est peut-être là un élément de réponse à notre question. En outre, ses chansons, portées par sa voix unique dans les annales, ont aidé ses fans à surmonter nos épreuves les plus pénibles. Sa voix les a accompagnés et soutenus. La poésie de Matoub Lounès résume parfaitement l'état d'esprit de plusieurs générations. Des générations entières ont grandi avec ses chansons.

C'est pourquoi, il leur est difficile de faire le deuil de Matoub Lounès. Ses fans, par milliers, continuent d'ailleurs à l'écouter en regrettant qu'il ne soit pas encore là pour exprimer ce qu'ils ressentent sans pouvoir le dire aussi superbement que le faisait Matoub Lounès. Après tout ce qu'il a chanté en 20 ans, il est difficile d'écrire sur Matoub Lounès sans risquer de tomber dans la redondance. Au moment où la censure battait son plein, Matoub Lounès a ouvert les yeux de plusieurs générations d'Algériens sur mille et une questions inhérentes à notre passé, à notre présent et à notre futur. Des sujets tabous qu'on ne pouvait pas aborder dans d'autres espaces ont été passés au crible dans sa poésie au vitriol. Matoub Lounès a fait germer des sensations infinies que chacun de ses fans recèle dans son for intérieur sans forcément s'en rendre compte. Il a crié l'indicible. Il a montré la face positive de la souffrance et a indiqué le chemin vers le salut: celui de garder l'espoir vivace dans notre coeur en vivant courageusement et dignement jusqu'à la dernière seconde. C'est nullement un hasard si son double album de 1996 portait le titre «Espoir»! Malgré le sang qui coulait en Algérie, Matoub Lounès avait lancé un appel à l'espoir. Lui-même venait de sortir miraculeusement de l'épreuve de son kidnapping par le GIA. Ne pas faire de compromission était son credo car le chemin des compromissions mène inéluctablement vers le reniement de soi et la capitulation abjecte. Grâce à Matoub Lounès, les millions de Berbères algériens ont su que ce qu'ils parlaient était une langue, que je pouvais être algérien sans être arabe et vivre avec les Arabes en toute harmonie; pouvoir coexister avec ceux qui sont différents même si cette dissemblance relevait du religieux. Dans le contexte du parti et de la pensée uniques, Matoub Lounès était une voix discordante. Il le fut bien plus tard à l'époque du terrorisme. Lounès Matoub n'est pas uniquement la voix qui décrit ce qui fait peur. Il représente aussi le paroxysme du talent artistique.

Il est la voix gutturale, celle de la colère, mais aussi celle de la tendresse. Lounès Matoub, c'est le mot exact à l'endroit qui convient dans les poèmes d'amour, de la vie, du malheur, de l'amitié, de l'injustice, de l'espoir, du désespoir et de la mélancolie. Il montrait le chemin à éviter dans la vie car lui, en l'empruntant, a fini dans la déconfiture. Rares sont ceux qui ont saisi ce message, le plus important de l'oeuvre du dernier poète libre. Matoub Lounès écrit ce qu'il vit de dramatique et d'inconvenant pour servir d'enseignement et de leçon à des mélomanes vivant et évoluant dans le même contexte et dans la même société. Entendre ses ennemis parler de ses défauts dans le but vain et indigne de souiller sa mémoire frise le ridicule car dans son oeuvre, Matoub Lounès a évoqué et déploré, mieux que quiconque, toutes ses imperfections. Sa sincérité à étaler sa face laide a été pour beaucoup dans sa réussite artistique et dans l'accroissement de sa popularité. Pourquoi spécialement Matoub?

Pourquoi a-t-il marqué et a-t-il imprégné tous les jeunes qui l'écoutent? Pourquoi son oeuvre artistique a été si prégnante bien qu'il demeure le chanteur algérien le plus censuré, d'une manière ou d'une autre? La première réponse coule de source. Le talent artistique inégalé de Lounès Matoub fait de lui un phénomène dans ce domaine. Nous décèlerons en Matoub l'une des plus belles voix, non pas d'Algérie, mais du monde.