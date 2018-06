INDUSTRIE MÉCANIQUE Yousfi veut plus de transparence

Par Ikram GHIOUA -

Le ministre a déclaré que les prix des véhicules doivent d'être égauxs à ceux de l'importation.

Le ministre de l'Industrie et des Mines Youcef Yousfi a effectué une visite de travail et d'inspection à la wilaya de Constantine où il s'est rendu au niveau de plusieurs communes, notamment à Aïn S'mara où il a tenu un point de presse lors de sa présence avec une délégation importante à l'Enmtp, entreprise chargée de la construction des tracteurs. A ce sujet le ministre a exprimé sa totale, satisfaction quant aux efforts déployés par l'entreprise souhaitant voir un meilleur élan pour son avenir, surtout que les compétences existent au même titre que les moyens mis d'ailleurs à la disposition de cette unité de production. Pour le ministre, c'est aux responsables de faire preuve de bonne foi pour multiplier des efforts et songer à l'exportation, mais avant, a-t-il indiqué, il est indispensable de satisfaire la demande nationale. Néanmoins, le ministre a abordé la question relative à la suppression de l'apport de l'Etat aux agriculteurs, un frein qui a partiellement pénalisé l'entreprise de façon indirecte, cependant, a rassuré le ministre, cet apport sera relancé prochainement. Cela va permettre de multiplier les capacités de production selon la demande, mais aussi de placer l'entreprise, dans un cadre compétitif. A ce stade selon le ministre, les prix des engins devraient être revus à la baisse et donner un nouveau souffle à la concurrence, devant permettre l'exportation. Le ministre de l'Industrie et des Mines, Yousfi Yousfi, a réitéré, lors de ce même point de presse, la détermination du gouvernement à suivre de près l'évolution des prix des véhicules assemblés en Algérie.

Soulignant que l'Etat veille de près sur la production des véhicules dans le pays, surtout a-t-il expliqué que l'Etat n'a pas manqué d'apporter aide et assistance aux producteurs. Pour le ministre, les procédures répondent à un cahier des charges et ce dernier doit être respecté. Tout en souhaitant la réussite de l'industrie automobile en Algérie, le ministre a insisté sur la transparence des prix qui ne doivent en aucun cas faire objet de spéculation, notant que ces prix doivent être égaux à la limite à ceux des véhicules importés afin de permettre au citoyen de bénéficier selon ses moyens de l'achat d'un véhicule. Pour le ministre «les prix sortie d'usine des véhicules ne doivent pas être plus élevés que les prix des véhicules importés et nous suivons cela de près». Questionné sur le devenir du projet de la production du véhicule Peugeot, Youcef Yousfi rassure en deux mot: «C'est en cours de traitement» sans plus. Il s'est rendu ensuite au siège du géant Saidal sis à la zone industrielle de Constantine où il a visité la nouvelle unité de ce producteur de produits pharmaceutiques. Il a inspecté point par point toute l'unité, tout en interrogeant les responsables qui ne manqueront pas de répondre aux interrogations du ministre.