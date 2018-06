ELLE SERA CLÔTURÉE LE 2 JUILLET PROCHAIN Epoustouflante session du Parlement

«On ne comprend pas pourquoi on fait les choses dans la précipitation alors que la Constitution permet de prolonger les travaux de la session parlementaire», déplore le porte-parole du PT, Djeloul Djoudi.

C'est la dernière semaine avant le tomber de rideau. Le Parlement presse le pas pour libérer ses représentants. Les deux chambres (Sénat- APN) ont mis les bouchées doubles ces derniers temps pour expédier leurs travaux avant la clôture de la session parlementaire prévue le 2 juillet prochain. Le planning a été arrêté dans les délais précis. Il n'y aura ni prolongation ni report de la clôture. «On ne comprend pas pourquoi on fait les choses dans la précipitation alors que la Constitution permet de prolonger les travaux de la session parlementaire», a déploré le porte-parole du PT, Djeloul Djoudi. Pour lui, il s'agit des projets importants qui méritent d'être bien examinés, entre autres le projet de loi de finances complémentaire 2018. Les députés ont été instruits d'examiner et de débattre des projets à polémique en un temps record. A l'instar du Plfc 2018 (projet de loi de finances complémentaire) qui a suscité de vives réactions, il s'agit également du projet de loi relatif à la création de l'Académie algérienne de la langue amazighe et celui portant sur l'exception d'inconstitutionnalité des lois. Des textes qui sont loin d'être ordinaires vu le tapage médiatique qu'ils ont provoqué. Ces projets seront adoptés à la fois lors d'une séance plénière qui se tiendra aujourd'hui. Le vote se déroulera sans tracas puisque le fameux article 6 du projet de loi de finances complémentaire 2018 qui instaure une taxe de 19% sur les véhicules a été supprimé par la commission parlementaire des finances. Celle-ci, faut-il le rappeler, a été vivement contestée par la plupart des députés de l'opposition et même de la coalition. Evaluant son impact sur le simple citoyen, les élus du peuple ont pour la première fois réussi à sauter l'une des plus importantes dispositions contenues dans le texte du gouvernement. Un véritable exploit pour les représentants du peuple. Cette décision a été d'un grand soulagement pour les citoyens et même les opérateurs économiques. Le projet qui a provoqué de vives inquiétudes au départ n'apportera aucune charge supplémentaire aux citoyens après la suppression par le président de la République des frais introduits sur les documents biométriques. Avec cette plénière, l'APN aura bouclé son agenda pour la session parlementaire. Une fois validés par l'Assemblée populaire nationale, les projets seront transmis au Sénat pour une simple lecture. L'institution présidée par Abdelkader Bensalah ne va pas traîner le pas. Le Conseil de la nation a bien ficelé son emploi du temps pour libérer le plus tôt possible les projets du gouvernement. Les sénateurs seront appelés à débattre les trois projets en quelques jours seulement. Auparavant, le Sénat avait programmé seulement deux jours de débat pour ensuite donner son aval à la veille de la clôture de la session. Ce n'est un secret pour personne que le passage des projets de loi au niveau du Sénat n'est juste qu'une simple formalité. A partir du 2 juillet prochain les parlementaires seront officiellement en vacances pour deux mois. Ces derniers seront dispensés de toutes obligations ou engagements jusqu'à la prochaine session qui ouvrira ses portes le 2 septembre comme le dicte la Constitution. Par ailleurs, si l'APN a réussi à expédier les projets de lois, l'opération de renouvellement des structures risque d'être reportée jusqu'à la prochaine session. Sachant qu'il s'agit d'une opération délicate qui concerne la course aux postes de responsabilité, les partis peinent à élire leurs représentants. Pour le parti du Rassemblement national démocratique, les choses sont claires. Le parti de Ahmed Ouyahia a procédé, hier, à l'élection à bulletin secret de ses représentants au sein des structures de l'APN. Le parti majoritaire du FLN, quant à lui, n'a pas encore tranché cette question. Selon des sources, le FLN va opter pour la désignation à main levée pour éviter les problèmes. Le secrétaire général Djamel Ould Abbès va se réunir demain avec ses représentants à l'APN pour statuer. L'installation officielle des structures de l'APN sera probablement reportée pour la prochaine session.