20E ANNIVERSAIRE DE SON ASSASSINAT Matoub qu'on a perdu

Par Brahim TAKHEROUBT -

Il y a 20 ans déjà que les chasseurs de lumière ont réussi l'échec. En flinguant le barde un maudit jeudi 25 juin 1998, ils pensaient étouffer un combat avant de le taire à jamais.

C'est l'exact contraire qui s'est produit: la voix du ténor Matoub Lounès retentit de plus belle et fait toujours frissonner ses millions d'admirateurs. Erigé carrément en icône de la jeunesse, en porte-voix d'une lutte identitaire, Lounès est un homme chez qui l'honneur, la parole donnée et le combat pour les idées ne relèvent pas du folklore. Engagé corps et âme au sens le plus noble du terme pour l'amazighité et la démocratie, Matoub paye de son sang pour que vive l'Algérie plurielle. Nul autre que lui ne mérite véritablement le qualificatif de «Maquisard de la chanson» qu'a attribué Kateb Yacine à une génération de chanteurs berbères. Ce n'est pas sur un tapis rouge que Lounès est arrivé au monde de la chanson au milieu des années 1970. Il emprunte les chemins escarpés du combat amazigh alors que le terrain étant déjà occupé par des monstres de la chanson kabyle comme Cherif Kheddam, Slimane Azem et une génération de jeunes stars comme Idir, et Aït Menguellet, Imazighene Imula...

L'homme échappe à tous les canevas. Il investit avec fracas cette constellation et bouleverse le cours de la chanson kabyle. De cette sorte de mixture entre Rimbaud et Si Moh Ou Mhand, jaillit une voix rocailleuse, une verve jeunesse, un esprit rebelle.

Son itinéraire a été exceptionnel. Lounès a croqué l'art à pleines dents et sa vie a été un enfilement de séquences dignes d'un scénario hollywoodien. Le 9 octobre 1988, un gendarme lui tire à bout portant avec un Kalachnikov pour avoir distribué des tracts appelant au calme en Kabylie. En août 1990, il a été poignardé dans l'enceinte même d'une brigade de gendarmerie. Enlevé par le GIA le 25 septembre 1994, il sera jugé et condamné à mort et passera 15 jours de séquestration et cauchemar. Une incroyable mobilisation citoyenne en Kabylie, il sera libéré saint et sauf pour retrouver les siens... ses fans, son combat Fougueux et bouillonnant, ses paroles sont toujours perlées d'anecdotes restées célèbres en Kabylie. Cru et entier certes, mais derrière cette carapace, il y avait un être d'une désarmante sensibilité et d'une générosité exceptionnelle. «Quand il voyait quelqu'un dans le besoin, il pouvait donner jusqu'à sa dernière chemise», témoignent ses proches amis.

Omniprésent, Matoub «occupe» les espaces publics. Il chante la vie drue l'amour, les déceptions, l'amitié et la joie. Son assassinat a été ressenti en Kabylie comme le plus douloureux drame chez la génération née après l'indépendance. L'on comprend alors l'émergence de la «matoubamania» chez cette génération qui s'est nourrie de la bravoure de ce digne fils du Djurdjura.

Un maudit 25 juin 1998, le Rebelle tombait à 42 ans sous des balles assassines. 20 ans après, son legs poétique conserve toute sa puissance.

Le Rebelle existe toujours...