FIN DES ÉPREUVES DU BAC AUJOURD'HUI La dernière ligne droite

Par Massiva Zehraoui et Aomar MOHELLEBI -

Ainsi, c'est aujourd'hui que les lycéens plancheront sur leurs toutes dernières épreuves

C'est aujourd'hui que les lycéens travailleront sur leurs toutes dernières épreuves. Ces derniers, qui espèrent décrocher le tant espéré «baccalauréat», pourront pousser un ouf de soulagement en cette fin d'après-midi.

L'avant-dernier jour des épreuves du baccalauréat s'est déroulé dans des conditions plutôt normales. Les candidats ont rejoint, hier, comme depuis le 20 juin dernier, leurs centres d'examens respectifs pour passer leurs examens restants. En ce quatrième jour, les élèves ont eu à travailler sur le sujet de l'épreuve de langue amazighe. A l'issue de l'examen, l'ensemble des candidats a affiché une grande satisfaction quant au sujet qu'il a abordé dans la matinée.

La menace de la fuite des sujets sur les réseaux sociaux semble être écartée un peu plus, de jour en jour. En effet, le blocage des réseaux sociaux avant le début de chaque épreuve a finalement porté ses fruits.

Ceci dit, pour la fraude, plusieurs cas ont été signalés depuis le début des épreuves. Cela étant, le nombre de cas de triche recensés durant cette session de 2018 est beaucoup moins significatif que celui des années précédentes. Dans la wilaya d'Adrar par exemple, depuis le début des épreuves de l'examen du bac, seulement une candidate a été prise en flagrant délit de triche, d'après ce qu'ont rapporté les services de la direction de l'éducation de cette wilaya.

D'autres cas similaires ont été enregistrés un peu partout au niveau national.

Par ailleurs, c'est sous une surveillance renforcée que se sont passées ces épreuves. Toutes les mesures prises par le département de l'Education nationale ont été maintenues jusqu'à ce dernier jour. Blocage des réseaux sociaux, confiscation des téléphones portables ou encore surveillance rapprochée des candidats dans les centres d'examens, à travers la mobilisation de nombreux enseignants encadreurs.

La même sérénité a régné à Tizi Ouzou où aucune anomalie, aussi infime soit-elle, n'est à déplorer dans les 21 daïras de la wilaya et son chef-lieu. Il faut dire que l'expérience aidant, les quelques erreurs du passé ont été évitées cette fois-ci grâce à un maximum de dispositions et de précautions prises par toutes les parties concernées par l'organisation et l'encadrement de cet examen décisif. On peut même risquer de dire que les candidats et le personnel encadrant ont été gâtés puisque tout le monde a été agréablement surpris et s'est réjoui de la qualité des repas servis à midi dans les cantines des centres d'examen.

De l'eau minérale a été également distribuée à volonté, aussi bien aux candidats qu'à l'ensemble des travailleurs mobilisés durant les cinq journées de cet examen qui prend fin aujourd'hui.

Il faut toutefois noter que contrairement aux deux premières journées du baccalauréat (mercredi et jeudi derniers) où le climat a été des plus cléments, hier et avant-hier, c'était plutôt la canicule. La température a dépassé les 38 degrés dans le centre-ville de Tizi Ouzou et dans la majorité des localités.

Les candidats ont vraiment sué donc, car faut-il rappeler que les salles d'examen ne sont pas dotées de climatisation. Mais, dans l'ensemble, ceci n'a pas constitué un écueil. D'ailleurs, le compte à rebours va commencer à partir de ce soir pour savoir si la wilaya de Tizi Ouzou va se maintenir en pole position encore cette année en obtenant la première place au bac à l'échelle nationale.

En tout état de cause, c'est le voeu de tous ici, surtout au siège de la direction de l'éducation où l'on s'apprête d'ores et déjà à faire la fête.

Car, ce sera de nouveau un triplé pour la wilaya puisque la région a arraché, haut la main, la première place aussi bien à l'examen de 5e qu'à celui du BEM (Brevet d'enseignement moyen), cette année aussi. C'est donc devenu une tradition que la wilaya de Tizi Ouzou s'adjuge la première place dans les trois examens scolaires de fin d'année.

Plusieurs raisons expliquent cet exploit, à commencer par le fait que, malgré les grandes mutations qu'a subies la société, ces dernières décennies, la majorité des parents considère toujours l'instruction comme quelque chose de sacré et de primordial.