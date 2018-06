CONFLIT OAIC-TRANSPORTEURS DE BÉJAÏA Enfin le dénouement!

Par Arezki SLIMANI -

La reprise du travail est prévue aujourd'hui juste après l'assemblée générale que l'Unat prévoit avec les camionneurs grévistes

Encore une fois l'intervention des députés, réussissant à mettre autour de la table de dialogue l'Unat et l'Oaic, a fini par payer dans un conflit qui tardait à trouver son issue depuis 21 jours à Béjaïa.

Représentant le syndicat (Unat), Riad Boudraâ, vice-président de l'Union africaine du transport et de la logistique et également président du bureau de wilaya Unat (Union nationale algérienne des transports) a été reçu, hier, par le DG de l'Oaic, Mohamed Belabdi et Abdelkader Bouazghi, ministre de l'Agriculture en présence de la députée Ikhef Zina de Béjaïa. Au terme de cette réunion, l'ensemble des revendications posées ont été satisfaites sous forme d'engagement qui ne manqueront pas de satisfaire les 400 camionneurs en grève depuis le 3 juin.

Cette rencontre est venue après celle initiée jeudi dernier par le député Braham Benadji avec le secrétaire général de l'Oaic (l'Office algérien interprofessionnel des céréales), Messaoudi Necereddine. Voilà qui met fin au conflit de l'Oaic et plus de 400 camionneurs conventionnés avec l'Oaic. Le blocage du dialogue entre les deux parties a dans un premier temps, fait réagir le député Benadji qui a réussi le pari de regrouper le syndicat des transporteurs de Béjaïa et la direction nationale de l'Oaic avec au bout, une solution de sortie de crise proposée par la direction de l'Oaic. Hier, une autre députée est intervenue pour une issue finale, qui sera présentée aux grévistes aujourd'hui lors d'une assemblée générale. «Toutes les revendications ont été abordées et acceptées par le ministre de l'Agriculture et le DG de l'Oaic», indique Riad Boudraâ, joint hier par téléphone. A rapppeler que plus de 400 camionneurs céréaliers conventionnés avec l'Oaic de Béjaïa sont en grève depuis 21 jours. Un mouvement de protestation qui s'est inscrit dans le temps et ce, en dépit des différentes interventions pour mettre en accord les deux parties en conflit, à savoir l'Union nationale algérienne du transport (Unat) et l'Office algérien interprofessionnel des céréales (Oaic). La saisine des ministères des Transports et de l'Agriculture par le wali par intérim de Béjaïa et le déplacement des députés Rachid Chabati, Zina Ikhlef et Khaled Tazaghart, ainsi que le directeur des transports, à la rencontre des camionneurs grévistes n'ont pas fait fléchir la position de l'Oaic, qui, selon le président du bureau Unat de Béjaïa, s'était permis le luxe de «recruter des camionneurs hors wilaya» allant jusqu'à «délocaliser la réception de sa marchandise vers d'autres wilayas». Avant de se rétracter, engageant un dialogue avec les grévistes et leurs représentants. «Un coup dur pour l'activité du port de Béjaïa», estimait Riad Boudraâ, le président du bureau Unat de Béjaïa. Les camionneurs céréaliers grévistes conventionnés avec l'Oaic revendiquaient la révision à la hausse du prix de transport du quintal de blé et une indemnisation pour l'arrêt du véhicule lors du déchargement. Il s'agissait de la révision à la hausse du prix de transport du quintal de blé. Ce dernier, fixé à 43 DA, n'a pas évolué, selon le syndicat de l'Unat, depuis les années 1980. Une revendication transmise, selon l'Oaic, au ministère concerné, mais qui est restée lettre morte en dépit d'un engagement antérieur sur la révision du prix», nous indiquait hier le président du bureau de l'Unat de Béjaïa, Riad Boudraâ. Les opérateurs se retrouvent aujourd'hui dans une situation délicate, sachant qu'avec le prix fixé, il y a plus de 30 années, ils sont forcément perdants dans l'affaire. L'autre souci soulevé par les transporteurs se résume au «paiement des immobilisations», en d'autres termes, les opérateurs exigent une indemnisation lorsque les camions restent à l'arrêt jusqu'à quatre jours pour pouvoir décharger leurs cargaisons. Depuis hier, toutes ces revendications ont été satisfaites. La reprise du travail est prévue aujourd'hui juste après l'assemblée générale que l'Unat prévoit avec les camionneurs grévistes avec pour objet l'annonce des acquis arrachés à la suite de ce mouvement de grève.