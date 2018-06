FACE À LA MAFIA DU FOIN QUI MENACE LE CHEPTEL BOVIN Le boucher comme alternative

Par Kamel BOUDJADI -

La spéculation sur cet aliment très important fait que ses prix montent au point de devenir inaccessibles

En l'espace de deux années, pas moins de 20.000 vaches laitières ont été passées au couteau.

Les éleveurs bovins de la wilaya de Tizi Ouzou souffrent. Malgré les efforts des services concernés, le mal est toujours là suspendu comme l'épée de Damoclès. Les petits éleveurs souffrent surtout du manque de moyens et particulièrement le foin. La spéculation sur cet aliment très important fait que ses prix montent au point de devenir inaccessibles. La filière va mal. En l'espace de deux années, 2016 et 2017, le nombre de vaches laitières qui était de 50.000 est descendu jusqu' à 30.000 soit une perte de 20.000. Ce qui est alarmant. Pour comprendre le fonctionnement de cette machine macabre, une tournée dans les étables parmi les éleveurs s'est imposée à nous. Chose que nous avons faite. Dans ces villages reculés et loin du bruit assourdissant des «statistiques», les éleveurs vivent une situation très difficile.

C'est de la misère. «J'ai dû vendre la moitié de mon cheptel pour subvenir aux besoins en foin de l'autre moitié. Vous ne pouvez pas imaginer notre détresse par ces jours et nuits d'hivers lorsque les vaches crient de faim. Je ne pouvais pas dormir, il fallait penser à la manière de chercher du foin introuvable» raconte un éleveur désabusé presque aux larmes. En effet, lorsque le foin n'est plus disponible, il fallait en trouver quoi qu'il en coûte. Les vaches laitières européennes qu'on importe ne sont pas comme la race locale rustique et qui supporte les conditions extrêmes. «Celles-là, elles ne supportent pas la faim. Il faut qu'elles mangent sinon elles meurent», explique un autre jeune éleveur à Ouaguenoun.

Et c'est justement ces moments de détresse que guettent deux prédateurs sans pitié, les bouchers et les spéculateurs du foin. «Vous savez, il y a toujours un moyen de tromper la vigilance des services concernés. Dans ces moments de détresse, j'ai vendu plusieurs vaches aux bouchers. Il fallait acheter du foin pour sauver les autres», témoigne un autre éleveur. En fait, notre quête nous a amenés à constater une autre réalité amère qui est la cause directe de cette situation. Il y a un grand manque de bovins mâles. Le recours à la vente pour les bouchers a provoqué la raréfaction de ces mâles destinés justement à la consommation de viande rouge. Notre virée chez les éleveurs a révélé également un autre prédateur qui ne mange pas les vaches ni le foin mais les éleveurs. La mafia du foin représentée par les spéculateurs provoque la pénurie en stockant de grandes quantités. «Ils stockent tout le foin disponible pour provoquer la pénurie. C'est leur stratégie de nous pousser à acheter à tout prix. La botte de foin à 1000 dinars. C'est incroyable!» nous regrette un autre éleveur. Le marché doit être régulé. C'est le moyen préconisé par les éleveurs qui crient au secours. C'est un véritable SOS qu'ils lancent aux pouvoirs publics afin de leur venir en aide face à la spéculation sur le foin qui risque de tuer la filière. Cette spéculation sur le foin en manque, met à nu un autre phénomène plutôt sociologique. La wilaya donne des millions de bottes chaque année mais sans jamais pouvoir jouer sur les prix imposés par les spéculateurs. La raison est que chaque citoyen possède une parcelle qui donne du foin qu'il fauche lui-même. À la fin de la saison des fauchages, il vend ses 30 ou 20 bottes au prix du marché. La nature privée et le fort morcellement du foncier local fait qu'il devient presque impossible d'organiser le créneau pour faire baisser les prix. «Tout le monde possède du foin mais qui ne profite jamais à l'activité d'élevage. Chacun vend ses propres bottes aux prix des spéculateurs. Histoire d'arrondir les fins de mois», affirme un éleveur. Enfin, il faut noter que malgré ses problèmes, la wilaya de Tizi Ouzou arrive en tête de la production laitière au niveau national. Les efforts des services concernés et la résistance des éleveurs fait que la filière vit encore. Mais jusqu'à quand?