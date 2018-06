SORTIE DE 5 PROMOTIONS D'OFFICIERS DE L'ÉCOLE SUPÉRIEURE DE LA GENDARMERIE NATIONALE Le sens du devoir

Les élèves sortants ont bénéficié en sus des connaissances théoriques et pratiques, d'une formation relative à la discipline.

Le commandant de la Gendarmerie nationale, le général-major Menad Nouba, a présidé, hier, la cérémonie de sortie de fin d'année des promotions d'officiers à l'Ecole supérieure de la Gendarmerie nationale de Zéralda. La cérémonie s'est déroulée en présence de plusieurs représentants des autorités civiles et militaires et des membres des familles des élèves sortants.

La promotion baptisée au nom du martyr Laâb Taïb a concerné cinq promotions. Il s'agit de la 21ème promotion des cours de l'état- major, composée de 151 officiers dont deux officiers femmes et quatre officiers hommes venant de la Palestine, du Sahara occidental, du Mali et de la Mauritanie, de la 53ème promotion des cours de perfectionnement composée de 100 officiers dont six femmes, de la 3éme promotion des cours de l'état-major dans la spécialité soutien (100 officiers), de la 1ére promotion de master en sciences criminelles composée de 100 officiers dont une femme, et enfin de la 51ème promotion de la formation spécialisée (72 officiers) dont 18 femmes et quatre officiers venant des pays étrangers sus-indiqués.

La cérémonie a débuté par le passage en revue des promotions concernées par la sortie par le commandant de la Gendarmerie nationale et le commandant de l'école, le général Riah Rabah. Elle s'est poursuivie ensuite par l'allocution du commandant de l'école où ce dernier est revenu sur les conditions de déroulement des formations et l'importance de ces dernières.

«Les élèves sortants ont eu en effet droit à des formations les plus modernes en la matière», a souligné le général Riah, citant la formation des sciences criminelles à titre d'exemple. «L'Ecole supérieure de la Gendarmerie nationale n'a pas transmis que des connaissances théoriques et pratiques aux élèves sortants, elle leur a aussi inculqué une discipline et une rigueur exemplaires. Celles-ci sont deux conditions indispensables pour la réussite de la mission des gendarmes», a ajouté le commandant de l'école, en demandant aux élèves sortants d'assurer la relève et d'être à la hauteur de la mission confiée. Le commandant de l'école a conclu son allocution en remerciant le vice-ministre de la Défense nationale pour l'intérêt continu qu'il accorde à l'école et sa disponibilité permanente.

Sans transition, le programme de la cérémonie s'est poursuivi avec la remise des grades et des attestations aux élèves majors de promotions et la passation de témoin de l'école entre la promotion sortante et la nouvelle. Après quoi, les invités ont eu droit à une parade militaire. Exécutée sur les notes de la troupe de la fanfare de l'école, cette dernière a impressionné plus d'un, parmi les présents.

La famille du martyr Laâb Taïb a été honorée à la fin de la cérémonie par le commandant de la Gendarmerie nationale et le commandant de l'école. Laâb Taïb est né le 13 janvier 1929 à Zéralda. Il a grandi au sein d'une famille empreinte de nationalisme. Rebelle acharné contre le colonisateur, le martyr, a fait preuve durant son parcours révolutionnaire, d'un courage et d'un sens du sacrifice exceptionnels. Il a été arrêté par l'armée française le 26 juin 1956. Compte tenu de la gravité de ses faits d'armes, le tribunal d'Alger l'a condamné à mort le 3 avril 1957. La peine de mort. Il a été guillontiné à la prison Barberousse (actuelle Serkadji).