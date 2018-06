PRIX DES FRUITS ET LÉGUMES La flambée sévit toujours

Par Mohamed TOUATI -

Les prix des produits agricoles frais se sont distingués par une augmentation de 6,4%

Le mois de mai s'est caractérisé par une hausse significative des prix des biens alimentaires et des produits agricoles frais par rapport au mois d'avril.

Pas de quoi crier au feu toutefois. Globalement, la situation est plutôt stable. L'inflation a très peu grimpé entre le mois d'avril et le mois de mai. Elle est passée de 4,3% à 4,4%. Un chiffre qui indique que le gouvernement est pour le moment en train de toucher à son objectif de maintenir l'inflation autour des 5,5%. Ce qu'il a prévu dans le cadre de la loi de finances 2018. Ce qui est dans ses cordes comme le montrent les statistiques. «L'évolution des prix à la consommation en rythme annuel a été de 4,4% jusqu'à mai 2018», a indiqué hier l'Office national des statistiques (ONS). On aurait pu s'attendre à un indice plus élevé eu égard à l'exceptionnelle flambée qu'ont connu les prix des produits de consommation durant la période du mois sacré. Ce que souligne le rapport de l'ONS. Le mois de mai s'est caractérisé par une hausse significative des prix des biens alimentaires qui ont progressé de 3,7% par rapport au mois d'avril. Quels sont les produits qui ont été à l'origine de cette augmentation? «A titre d'exemple, les prix des produits agricoles frais se sont distingués par une augmentation de 6,4%», écrivent les concepteurs du document de l'Office national des statistiques. Les légumes se sont caractérisés par des hausses importantes qui ont dépassé les 15%. Les fruits ont augmenté de près de 10%. La viande blanche de 6,8%.

Des produits largement consommés et fortement demandés durant le Ramadhan qui s'est avéré extrêmement onéreux cette année. Certains produits alimentaires frais ont cependant affiché des baisses conséquentes, à l'instar du prix des oeufs qui a diminué de 5,2% ou de celui du poisson qui a reculé de 8,3% indiquent les initiateurs de cette enquête qui soulignent que les prix des produits alimentaires industriels (agroalimentaires), ont enregistré une hausse de 1,1%. Les prix des produits manufacturés ont quant à eux évolué de 0,2% alors que ceux des services ont avancé de 0,3%. Pour s'habiller et se chausser les Algériens devront mettre un peu plus la main à la poche. Par groupe de biens et services, les prix de l'habillement-chaussures ont enregistré une hausse de 0,9% indique le document de l'Office national des statistiques répercuté par une dépêche de l'APS. Comme ils devront aussi prévoir une rallonge à leur budget pour faire face à d'éventuelles dépenses concernant leur santé. «Cette tendance haussière des prix a également concerné le groupe santé-hygiène corporelle avec un taux de 1,1%» souligne la même source qui relève que les prix du reste des produits se sont caractérisés par des stagnations. La variation mensuelle des prix à la consommation, c'est-à-dire l'évolution de l'indice du mois de mai 2018 par rapport à celui du mois d'avril 2018, a augmenté de 1,8%. Un résultat plutôt appréciable si l'on se fie à l'extraordinaire flambée des prix, qui a prévalu durant le mois sacré.

Combinée au financement non conventionnel, auquel a opté le gouvernement pour rééquilibrer les finances du pays, cela aurait pu théoriquement créer les conditions d'une «explosion» de l'inflation. L'étincelle n'a vraisemblablement pas provoqué d'incendie. Le pari est malgré tout loin d'être gagné. Tout dépendra du niveau des prix du pétrole qui continuent à assurer l'essentiel des revenus du pays. D'une meilleure maîtrise des prix des produits de consommation qui a laissé des traces dans le budget des Algériens...Un «numéro» d'équilibriste que les pouvoirs publics auront à assumer.