IL EXPOSE SES DERNIÈRES INNOVATIONS Le village mondialisé de Condor

Des techniciens ont été mobilisés à cette occasion pour le traitement des doléances des clients et la prise en charge des réparations des différents terminaux mobiles.

Faiseur et collectionneur des belles images du ballon rond, Condor se rapproche du petit citoyen en le faisant profiter des belles prouesses se produisant dans les stades de la Russie à l'occasion de la Coupe du monde 2018. Le fabricant de produits électroniques et électroménagers, Condor, a, en fin de la journée de dimanche dernier, inauguré à Oran, le «Condor Village Mobile». C'est dans cet espace, installé dans le très beau et spacieux jardin de Sidi M'hamed, que les adeptes du ballon rond sont mis dans le bain du Mondial 2018, en suivant toutes les rencontres de la Coupe du monde 2018, qui se déroulent jusqu'au 15 juillet prochain en Russie. Autrement dit, «Condor Village Mobile» se tiendra pendant un mois. Aucun des présents, notamment les amoureux du football, n'a raté l'occasion en appréciant la qualité de l'image offerte par l'écran géant, installé dans le somptueux jardin de Sidi M'hamed, sur les imposanttes falaises d'Oran. La retransmission est directe, l'Oranais, son invité ou tout simplement le touriste, n'aura plus à se cloîtrer dans le petit espace de son domicile ni dans son hôtel ni encore moins dans le café du coin pour suivre de près les rencontres du Mondial 2018. Il lui suffit de se rendre au jardin de Sidi M'hamed pour joindre l'utile à l'agréable, en profitant d'abord de l'air frais provenant de la Méditerranée tout en se faisant plaisir à regarder les belles images offertes, en cadeau, par le groupe algérien, Condor.

Condor n'a pas agi de telle sorte au hasard en regroupant, chaque jour, les amateurs du foot. Tout un dispositif pour accueillir des centaines de visiteurs a été mis en place à commencer par des chaises, fauteuils et tapis artificiel. «L'on a agi de telle manière pour conjuguer l'intensité des rencontres mondiales et l'ambiance festive de ces événements», a-t-on expliqué, ajoutant que «Condor Village Mobile» est ouvert tous les jours». Et d'annoncer par la même qu'«en plus de la retransmission des matchs, les visiteurs, les touristes ainsi que leurs familles, notamment les enfants, auront l'embarras du choix en profitant d'une série d'animations». Les visiteurs, sinon les curieux, ne rateront sans doute pas au passage, le Condor shop, proposant les dernières nouveautés du fabricant algérien.

Ce shop sera adossé au kiosque «Khadamati», une nouvelle filiale du Groupe. Des techniciens ont été mobilisés à cette occasion pour le traitement des doléances des clients et la prise en charge des réparations des différents terminaux mobiles. Pas loin du Condor shop, les visiteurs auront également toute la liberté et toute la latitude d'installer leurs enfants dans l'espace dédié au jeu baptisé au nom de Kids Club. Cet espace, comprenant des ateliers de dessins sur tablettes Condor, abrite quotidiennement un tournoi de football animé par des enfants âgés de moins de 12 ans. Les heureux gagnants seront gratifiés de cadeaux souvenirs. Et ce n'est pas tout! Les visiteurs sont invités à profiter d'une expérience en pilotant grâce à des smartphones Condor, des drones dans un circuit aménagé. Cet événement sert de tribune pour la présentation des différentes créations du fabricant algérien. Les enfants ne seront pas en reste. «Condor Village Mobile» leur propose la Kids Tablet conçue pour le dessin. «Cette tablette vient d'être lancée», a-t-on annoncé expliquant qu'«elle (tablette, Ndlr) est dédiée exclusivement aux chérubins âgés entre 1 et 5 ans». «Une technicité, haut de gamme», a-t-on explicité. La Kids Tablet cible un nouveau segment du marché. Elle est dotée d'une interface sécurisée et adaptée aux enfants, avec des applications pré-installées, comme le contrôle parental ou Play Store qui n'offre que des applications pour enfants. Ainsi, la tablette fonctionne sous Androïde avec une surcouche, et adaptée pour les enfants. Elle contient des applications d'apprentissage du calcul, du dessin et de la musique, pré-installées en trois langues, arabe, français et anglais. La tablette, qui se décline en trois couleurs, rouge, verte, rose et bleue, est affichée au prix imbattable de 9 300 DA. Dans la continuité de la stratégie de distribution adoptée, le leader du marché algérien des produits électroniques, électroménagers et multimédia, organise jusqu'au 28 juin prochain, des journées de formation pour les points de vente (POS) dans le domaine des produits petits électroménagers et de cuisson. Sur le plan formation, Condor a mis en place, une plate-forme de formation destinée exclusivement aux points de vente installés un peu partout dans les différentes régions du pays.

Le point de départ, lancé le 20 juin 2018, a concerné les points de vente de la région Est. Plus de 150 représentants de points de vente, y ont pris part. La seconde, prévue pour la journée d'hier, a concerné l'Algérois. Une telle formation sera clôturée le mois d'août prochain à l'ouest du pays devant être marquée par la présence de plus de 100 représentants. W.A.O.