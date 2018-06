LORS D'UNE SÉANCE PLÉNIÈRE PRÉSIDÉE PAR SAÏD BOUHADJA La LFC 2018 adoptée à la majorité

Les députés de l'Assemblée populaire nationale ont adopté, hier, à la majorité, le projet de loi de finances complémentaire (Plfc 2018) lors d'une séance plénière présidée par Saïd Bouhadja, président de l'Assemblée en présence des ministres des Finances, et des Relations avec le Parlement, respectivement Abderrahmane Raouya et Mahdjoub Bedda. Lors de la séance de vote, l'Assemblée a voté à l'unanimité la suppression de l'article 6 du projet de loi. L'article 5 de ce projet a également été reformulé. «Concernant la suppression de l'article 6, l'Assemblée jouit de toute la souveraineté et des prérogatives dans la prise de mesures adéquates», a déclaré à la presse Raouya en marge de la séance plénière. Au terme du vote du texte de loi, Raouya a mis l'accent sur l'importance de ce texte complémentaire qui intervient, a-t-il dit, «en concrétisation des efforts de l'Etat, visant à poursuivre la politique d'appui budgétaire et à renforcer la croissance économique», en mobilisant des affectations financières supplémentaires à travers l'autorisation de programmes relatifs au budget d'équipement. Les autres dispositions fiscales concernent les mesures préventives liées au commerce extérieur, visant à protéger la production nationale et ne concernent pas les produits de large consommation. Le projet de LFC 2018 comprend plusieurs autres dispositions législatives et autres relatives au budget.