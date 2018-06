BOUIRA STAGE POUR LES FUTURS HADJI

Par Abdenour MERZOUK -

La grande mosquée Omar b'nou El Khattab du chef-lieu de la wilaya a abrité hier, un regroupement des partants pour le Hadj de l'exercice 2018.

La rencontre organisée en étroite collaboration entre l'Office national pour le Hadj, la direction de wilaya des affaires religieuses, le ministère de la Santé et la direction générale de la Protection civile, a concerné les citoyens concernés par le déplacement dès le mois de juillet prochain, aux Lieux saints de l'islam. Pendant toute la matinée, les participants ont eu droit à des conférences autour des mesures préventives à prendre pour les malades chroniques, le comportement à tenir sur place, un récapitulatif des efforts consentis par les administrations pour améliorer au maximum les conditions de séjour à La Mecque et à Médine pendant le mois de pèlerinage. En plus de rappeler à chacun ses devoirs spirituels et l'application des préceptes, les conférenciers ont insisté sur l'obligation faite aux hôtes de Dieu de faire preuve de civisme, de bonne conduite et de donner l'exemple aux autres. «Vous allez être les ambassadeurs de l'Algérie avant d'être des personnes qui accompliront le 5ème fondement de l'islam. Pour cela et afin que Dieu accepte et vous récompense, vous devrez vous débarrasser de vos envies personnelles, de vos égoïsmes et donner une image d'un peuple éduqué et respectueux d'autrui», recommandera le représentant du ministre qui a accompagné la forte délégation de l'Office national du Hadj. La wilaya de Bouira fait partie des 33 wilayas concernées par la visite de la délégation. Les médecins de leur côté, ont prodigué aux futurs pèlerins des conseils pratiques et des conduites à suivre sur place où la chaleur et la fatigue peuvent jouer de mauvais tours aux personnes âgées et malades chroniques.

Les médecins ont même recommandé aux présents de choisir à titre indicatif des souliers et savates adaptés, de préférence orthopédiques ainsi que des habits en coton et éviter le nylon, de suivre un régime diététique adapté et éviter de trop circuler au soleil... la Protection civile prendra le relais en conseillant aux participants de suivre sur place les consignes et recommandations de sécurité que leur donneront les accompagnateurs.

Dans la même optique et pour parfaire l'application des préceptes et rituels propres au Hadj, des stages pratiques seront organisés au profit des partants de la wilaya de Bouira dès dimanche prochain avec un premier regroupement à la mosquée de Draâ El Bordj au chef-lieu de Bouira.

Des cours et des explications sont aussi prévus au niveau de toutes les mosquées des 45 communes. L'agence Najah Travel, concernée par l'opération, a participé, hier, au regroupement. Selon la cellule de communication du groupe, l'agence envisage de son côté, des stages au profit de ses clients. Selon Jawad Boutraâ, le P-DG du groupe, «tout est fin prêt, toute la logistique est mise en place et le millier de hadji qui ont choisi notre agence seront pris en charge dans d'excellentes conditions», nous dira Jawad Boutraâ.