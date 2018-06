LES RÉSEAUX SOCIAUX SONT DEVENUS LE DADA DE LA CLASSE POLITIQUE Les partis entre le réel et le virtuel

Par Hocine NEFFAH -

Beaucoup de partis ont connu des déboires et des démêlés en recourant à l'utilisation des réseaux sociaux

Toutes les formations politiques ont fait leur mue dans l'objectif d'asseoir une certaine efficacité dans le travail de sensibilisation.

La tendance au sein de la scène nationale est à l'exploitation du monde virtuel. Tous les partis politiques ont fait leur mue dans l'objectif d'asseoir une certaine efficacité dans le travail de sensibilisation et de propagation de leurs programmes et les grandes lignes de leur politique partisane. Mais est-ce que cette nouvelle méthode de communication partisane et politique ne détruit pas l'âme partisane et la transforme en une coquille vide et dépouillée de sa sève, à savoir la notion de la militance qui ne peut s'exprimer qu'au niveau concret et pratique?

Beaucoup de partis ont connu des déboires et des démêlés en recourant à l'utilisation des réseaux sociaux et en étalant le linge sale de leurs partis engendrant ainsi des situations de crise et d'impasse comme c'était le cas pour le Front des forces socialistes (FFS). Ce vieux parti de l'opposition s'est donné à un spectacle via Facebook où certains de ses dirigeants et responsables locaux échangeaient les insultes et proféraient des injures et des propos qui frisent l'invraisemblable. Le FFS qui a jugé utile de s'adapter à l'heure des TIC et arrimer le parti aux exigences de cette nouvelle donne de la pratique politique sur le plan communicationnel, s'est trouvé face à un vrai dilemme, celui de s'ouvrir à cette nouvelle réalité du monde «virtuel» en acceptant le risque aussi de se voir déstabilisé par cet espace en question. Dans ce sens, beaucoup de partis à l'image du Front de Libération nationale (FLN) et le Rassemblement national démocratique (RND) ont recouru à cette méthode virtuelle permettant à leurs structures de se hisser au niveau des mutations que connaît le monde de la communication partisane et du marketing politique, accédant de la sorte aux réseaux sociaux publiant des pages officielles de leurs activités et développant ainsi une démarche communicationnelle propre. Dans ce registre, l'expérience du Mouvement de la société pour la paix (MSP) peut être édifiante en matière de recours à l'instrument des réseaux sociaux en général et de Facebook en particulier. Farouk Tifour, le secrétaire national aux affaires politiques et économiques qualifie l'utilisation de cet espace comme «un moyen libre qui permet à notre mouvement d'être efficace sur le plan communicationnel avec les structures de base et la direction nationale du mouvement ainsi qu'avec les citoyens», et d'ajouter que «les réseaux sociaux nous offrent de faire notre travail de communication de façon pratique et rapide; surtout que nous, en tant que parti, ne disposons pas d'accès aux médias lourds et à d'autres supports médiatiques étatiques ou privés. Donc, pour nous les réseaux sociaux et Facebook en l'occurrence nous apportent une aide extraordinaire sur le plan du contact, de l'information et la mobilisation non seulement avec nos militants, mais surtout avec les citoyens», a rétorqué Farouk Tifour, secrétaire national aux affaires politiques et économique du MSP.

Le même responsable a affirmé que «c'est bien de recourir aux réseaux sociaux pour développer une démarche communicationnelle mais il reste le travail de terrain et le contact réel qui est le plus déterminant et porteur», a asséné Farouk Tifour.

Entre le réel et le virtuel, les réseaux sociaux sont devenus incontournables dans la mise en place d'une stratégie de communication et d'information pour faciliter le travail des partis, mais l'action de mobilisation et de sensibilisation ne pourrait être remplacée ou substituée par la Toile et les réseaux sociaux.

De fait, les partis sont face à de nouvelles exigences en matière d'activité partisane et sur le plan de la mobilisation de leurs bases et de leurs sympathisants. L'explosion des technologies de l'information et de communication (TIC) a imposé un nouveau mode opératoire pour les formations politiques, un mode qui coupe court avec les pratiques traditionnelles de sensibilisation et le travail en profondeur envers la société pour se frayer un chemin politique et avoir de l'ancrage. La communication qui était similaire à la propagande conçue à travers les tracts, les affiches à l'ère de la ronéotype et du stencil électronique, ne fait plus l'affaire en termes d'instruments et d'outils pour canaliser le potentiel militant et faire connaître le programme d'un parti en lui permettant d'être en phase avec les grandes tendances générales qui traversent la société en mouvement. Les instruments classiques de l'activité partisane sont frappés de désuétude et de caducité, voire ils relèvent d'un passé révolu..

Les partis politiques sont désormais plongés dans la Toile, devenue inéluctable et irréversible dans le système global qui a trait à l'information et la communication des partis, voire un moyen prépondérant d'un point de vue du marketing politique et électoral.

Cette propagation effrénée de l'utilisation de l'outil du monde «virtuel» renseigne sur cette adaptation rapide des partis en adoptant l'instrument «redoutable» de l'Internet et ses applications qui rendent plus efficaces et plus pratiques l'activité partisane et l'exploitation des espaces dont disposent les réseaux sociaux que ce soit Facebook, Twitter, Instagram et autres espaces et applications agissant dans ce sens.

Les partis se modernisent, les exigences sont grandes, est-ce pour autant que cette utilisation accrue de l'espace bleu offre un moyen qui permet aux formations politiques de bien se situer et se démarquer en tant qu'entité politique par rapport aux défis de l'action partisane et ne pas s'éloigner de sa mission qui consiste à assurer la formation politique et insuffler la dynamique sociétale au sein de la société et l'Etat? Entre l'action réelle et l'existence virtuelle, le fossé est tangible et manifeste. Tout l'enjeu réside à ce niveau de la conciliation entre les capacités propres de mobilisation et l'exploitation de ces nouveaux instruments de communication qui remplace la propagande classique.