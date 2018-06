ILS ÉTAIENT DES CENTAINES DE MILLIERS À SE RENDRE À TAOURIRT-MOUSSA La Kabylie se souvient de Matoub

C'est tout ça, Matoub Lounès et beaucoup plus que ça. C'est donc un homme exceptionnel et immortel qui continue de faire l'événement 20 ans après son assassinat.

Les images que renvoyait, hier, le village Taourirt-Moussa, près d'Ath Douala dans la wilaya de Tizi Ouzou, rappellent celles d'un certain 28 juin 1998, le jour de l'enterrement de Matoub Lounès. Il y avait également, hier, des milliers de personnes et surtout la même émotion. Ils ne l'ont donc pas oublié, cet artiste récolté. Mieux encore, l'esprit de Matoub Lounès était là, hantant l'esprit de l'ensemble des présents, venus assister au 20e anniversaire de l'assassinat d'un artiste qui a marqué à jamais tout un peuple. Un artiste, mais aussi un militant hors pair du combat identitaire pour l'identité amazighe, contre la dictature, l'intégrisme et le terrorisme. C'est tout ça, Matoub Lounès et beaucoup plus que ça. C'est donc un homme exceptionnel et immortel qui a fait l'événement hier dans toute la région. Le programme mis en place par la Fondation Matoub Lounès a démarré donc avec notamment le traditionnel recueillement sur la tombe du poète où des centaines de gerbes de fleurs ont été déposées par les citoyens venus de Béjaïa, Bouira, Boumerdès, Alger et des quatre coins de la wilaya de Tizi Ouzou. Ils sont aussi venus de l'étranger, les Algériens qui y résident et qui font coïncider leur venue en Algérie pendant l'été avec cette date symbolique du 25 juin.

Le programme de cette commémoration a compris, pour la première fois, un marathon, qui a eu pour point de départ, Tala Bounane, lieu de l'assassinat de Matoub le 25 juin 1998. Le point d'arrivée de ce marathon a été le village de Taourirt-Moussa qui a abrité en outre un grandiose gala artistique en hommage au Rebelle en présence de plusieurs chanteurs, invités par la Fondation Matoub Lounès. Mais le moment le plus fort de cette commémoration devait être incontestablement, la projection sur écran géant et pour la première fois du concert de Matoub Lounès au Zénith de Paris en 1995. Tous les moyens nécessaires pour réussir cet événement qui devait commencer à 21 heures 30 mn, ont été réunis grâce notamment au concours de la direction de la culture de la wilaya de Tizi Ouzou ainsi que de l'Onci. Toujours dans le cadre de la commémoration du 20e anniversaire de l'assassinat de Matoub Lounès, et en plus de Taourirt-Moussa, la Maison de la culture Mouloud Mammeri abrite depuis samedi dernier des activités culturelles dédiées au poète assassiné.

Ces activités qui s'étaleront jusqu'à demain comprennent une exposition sur la vie et l'oeuvre de Matoub au niveau du hall des expositions de la Maison de la culture et la présentation d'une pièce de théâtre dédiée au Rebelle et écrite par l'auteure Lynda Hantour. A Azeffoun, l'Assemblée populaire communale (APC) en collaboration avec le mouvement associatif local a organisé hier également une journée commémorative exceptionnelle en hommage à Matoub. Cet événement a été parrainé par l'écrivain et sociologue Smail Grim, auteur de deux livres consacrés à la vie et surtout à la poésie de Matoub Lounès. C'était d'ailleurs l'occasion, hier à Azeffoun, pour Smail Grim, de présenter son deuxième livre sur Matoub intitulé «Le messager de la famille qui avance». Smail Grim a publié en 2008 un premier livre sur le même thème intitulé «Matoub Lounès, l'assoiffé d'azur». Il y a lieu de rappeler que la commémoration de l'anniversaire de Matoub Lounès a été aussi marquée par des activités un peu partout, non seulement en Kabylie, mais même ailleurs. Parmi les activités les plus importantes ayant eu lieu dans ce sillage, on peut citer le colloque international sur la vie et l'oeuvre de Matoub qui a eu lieu au département de langue et culture amazighes de l'université Abderrahmane Mira de Béjaïa avec la participation de pas moins de 73 universitaires d'Algérie, du Maroc, de France et du Canada. Il y a lieu de signaler le grandiose gala-hommage organisé par l'association Matoub-Lounès Mémoire et Transmission au Bataclan de Paris le 22 juin dernier. De grands chanteurs y ont participé pour ressusciter Matoub comme Malika Domrane, Zedek Mouloud, Ali Amran, Akli D, Oulahlou...D'autres activités sont en cours un peu partout surtout dans les différentes régions de Kabylie pour dire aux ennemis de la vie que Matoub Lounès est toujours là. Et que les monstres n'ont pas réussi, cette fois-ci, à éteindre l'étoile Matoub Lounès.