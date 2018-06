TRANSPORTS EN COMMUN À ALGER Une carte de transport multimodale est lancée

Par Ilhem TERKI -

La carte veille à assurer l'information au profit du voyageur dans la capitale

Le lancement de cette carte entre dans le cadre d'un nouveau plan mis en place pour faciliter les déplacements des citoyens...

Afin de booster les transports en commun et les rendre plus utiles et rentables, une carte de transport multimodale est lancée. Bonne nouvelle pour les utilisateurs des transports en commun puisqu'avec le lancement de cette carte, ils pourront enfin voyager en utilisant une seule carte. Hier, lors d'une cérémonie organisée au ministère des Transports et des Travaux publics à Alger, le coup d'envoi a été donné. «La carte de transport multimodale sera prochainement diffusée à grande échelle et sera disponible au niveau des plus importantes stations de transport tous modes confondus ainsi qu'au niveau d'autres infrastructures de transport et d'hôtellerie», a déclaré Mourad Khoukhi, directeur général des transports au ministère des Travaux publics et des Transports.

Par ailleurs, le lancement de cette carte entre dans le cadre d'un nouveau plan mis en place pour faciliter les déplacements des citoyens. Pour ce même responsable, ce lancement a pour objectif une meilleure gestion de la mobilité à Alger ainsi qu'une organisation optimale d'un secteur névralgique qui est celui des transports, «les pouvoirs publics ont décidé de mettre en place des entités à même d'assurer cette mission, il s'agit de l'Autorité organisatrice des transports urbains dans les plus grandes wilayas du pays, à l'instar de ce qui se fait dans le reste du monde, celle d'Alger dont la naissance remonte à 2015 étant le projet pilote», a-t-il ajouté.

Dans ce sillage, le responsable a estimé que l'Autorité organisatrice des transports urbains d'Alger vise aussi, à travers cette initiative, à fédérer les cartes de l'ensemble des opérateurs de transport en commun à Alger, et créer un seul produit. A ce propos, le responsable des transports a noté en outre, que cette opération pilote sera généralisée graduellement à d'autres wilayas dont Oran, Annaba, Constantine, Ouargla, Sidi Bel Abbès, etc. On note, dans ce même cadre, que la cartographie de transport multimodal est mise depuis aujourd'hui à la disposition de l'ensemble des usagers des transports en commun d'Alger, et ce, au niveau de l'aéroport et de la gare routière d'Alger, ainsi qu'au niveau des pôles de transport desservis.

Le même responsable a fait savoir aussi, que cette cartographie «se veut ainsi un système d'information multimodal devant permettre de fournir des données, notamment sur le tracé de tous les moyens de transport disponibles (transport public, métro et tramway d'Alger, téléphérique et train) ainsi que la continuité entre ces moyens de transport».

Il ajoute que l'autorité travaille également sur un système de développement d'une application mobile pour rendre disponible cette cartographie de transport multimodale, sur androïde. S'agissant des missions principales de cette autorité, il a affirmé qu'elle veille à «assurer l'information au profit du voyageur dans la capitale».