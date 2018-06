CÉRÉMONIE À L'ÉCOLE SUPÉRIEURE DES TRANSMISSIONS 14 promotions rejoignent le front

Par Madjid BERKANE -

Il s'agit de la 29e promotion des transmissions militaires

Les élèves ont eu droit à une formation complète englobant à la fois les aspects théoriques et pratiques de l'arme des transmissions.

L'Ecole supérieure des transmissions Abdelhafid Boussouf de Koléa a organisé hier à l'instar des autres écoles supérieures relevant du ministère de la Défense nationale (MDN) la cérémonie de sortie de fin d'année de promotions. La cérémonie a été supervisée par le général-major, directeur central des transmissions et des systèmes d'informations auprès du ministère de la Défense nationale, Abdelkader Lachkhem. Ont été concernés par cette cérémonie à laquelle ont assisté plusieurs officiers supérieurs, des autorités civiles et des proches des élèves sortants des 14 promotions. Il s'agit entre autres de la 29e promotion des transmissions militaires, de la 11e promotion d'officiers catégorie guerre électronique, de la 75e promotion catégorie perfectionnement transmissions militaires, de la 22e promotion catégorie perfectionnement guerre électronique, de la 3e promotion catégorie perfectionnement de système d'information et commandement, de la 23e promotion catégorie application transmissions militaires et de la 6e promotion spécialité correspondance...etc. Le programme de la cérémonie a commencé par le passage en revue des carrés des promotions par le général-major Abdelkader Lachkhem et le commandant de l'école le général-major Farid Bedjeghit. Après quoi, le commandant de l'école a prononcé une allocution pour la circonstance. L'orateur a abordé longuement les axes des formations dispensées au profit des élèves. «Les élèves ont eu droit à une formation complète englobant à la fois les aspects théoriques et pratiques de l'arme des transmissions», a-t-il souligné. «La cérémonie d'aujourd'hui, (hier Ndlr) est le fruit des efforts de l'ensemble des cadres de l'école et des enseignants lesquels n'ont ménagé aucun effort pour la réussite de la formation», a poursuivi le commandant de l'école, rappelant l'importance de l'arme des transmissions. Le général-major Farid Bedjeghit s'est adressé ensuite aux élèves sortants en leur demandant d'appliquer les connaissances acquises sur le terrain et d'avoir en permanence le souci d'honorer l'école des transmissions. La cérémonie s'est poursuivie ensuite par la prestation de serment par les promotions, la remise des diplômes et grades, la passation de l'emblème de l'école, le baptême de la promotion. Les présents ayant suivi avec attention toutes les étapes de la cérémonie ont assisté à la fin à la parade militaire. Par grades, les carrés des promotions ont défilé devant la tribune officielle et salué les présents. Avant la fin de la cérémonie, les présents ayant apprécié la prestation des élèves sortants ont été invités à visiter une exposition tenue au niveau de l'école retraçant l'ensemble des recherches et des inventions qui ont été réalisées par les stagiaires. Ces derniers ont fourni beaucoup d'explications et répondaient volontiers à toutes les questions des visiteurs.

La cérémonie s'est clôturée par la remise des cadeaux à la famille du martyr au nom duquel a été baptisée la cérémonie, à savoir Mohamed Keffane. Le martyr natif de Koléa est né le 20 novembre 1913. Il a grandi au sein d'une famille modeste et nationaliste. Il a rejoint très tôt le PPA et lutté en son sein contre le colonisateur français. Au déclenchement de la révolution, le martyr participait à la guerre de libération au niveau de la Wilaya IV historique. Il s'est battu contre le colonisateur jusqu'à ce qu'il tombe au champ d'honneur au cours de l'année 1957.