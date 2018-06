LES POLITIQUES ALGÉRIENS ET L'INTERNET Les partis dans "la préhistoire"

Par Saïd BOUCETTA -

10 mois seulement nous séparent du scrutin présidentiel

Les formations politiques algériennes n'accordent pas d'importance aux chaînes YouTube qui font, faut-il le souligner, le bonheur des partis occidentaux.

Les réseaux sociaux s'imposent comme le canal de communication primordial des partis. A plus forte raison, lorsque ces derniers se préparent déjà à un rendez-vous électoral majeur. 10 mois seulement nous séparent du scrutin présidentiel et aux dires des cadres de nombreuses formations politiques interrogés, la Toile fera l'essentiel de leur déploiement auprès des électeurs. Le degré de maîtrise de ce nouvel outil de communication de masse varie d'une formation à l'autre. Il faut savoir, en effet, qu'au moment où les états-majors de certains partis ont déjà totalement intégré la 4G et comptent en faire un usage massif dans le cadre de la campagne électorale pour l'élection présidentielle, d'autres se laissent «guider» par les anciennes formules de communiqué de presse transmis via les boîtes E-mail des journaux. Dans la catégorie de partis «à la page», le PT, TAJ et le MSP «cassent» la baraque, en ce sens que leurs cybermilitants parviennent à garantir une large diffusion des activités de leurs leaders respectifs.

Avec un petit retard sur le groupe de tête, le RND et Talaie El Houryate s'affichent sur les réseaux sociaux, mais avec une régularité imparfaite, comme si la direction du parti n'est pas très «intéressée» par ces moyens modernes de communication. On constatera néanmoins des reprises des interventions des responsables de ces partis dans les émissions de télévision, histoire de toucher le plus large public possible. Dans la queue du peloton des partis qui comptent sur la scène nationale, on retrouve le MPA, le FLN et le FFS qui n'usent de l'audiovisuel dans les réseaux sociaux qu'épisodiquement.

Cette présence dans les réseaux sociaux, dans son pendant 4G, c'est-à-dire l'utilisation de l'image et du son, ainsi que de la diffusion en direct des activités partisanes, conditionnera la dynamique des partis à l'occasion de la prochaine campagne électorale pour la présidentielle. Analysant le déploiement des formations politiques dans la Toile, les spécialistes des nouvelles technologies de l'information et de la communication estiment que les partis restent encore à la traîne en la matière. D'abord parce qu'ils n'adaptent pas leurs messages à l'outil, ensuite parce qu'ils ne font, pour ainsi dire, aucune promotion de leurs médias. Aucune chaîne YouTube de parti ou de personnalité politique, si tant est qu'elle existe réellement, n'émerge dans la sphère Internet algérienne, constatent ces mêmes «cyber-observateurs». Ils retiennent que dans des pays assez proches de l'Algérie en matière d'usage politique des réseaux sociaux, certains leaders politiques au pouvoir ou dans l'opposition parviennent à un niveau de visibilité appréciable et peuvent donc compter sur YouTube pour leur campagne électorale.

Cette perspective semble totalement ignorée par l'ensemble des partis algériens qui se contentent du seul Facebook et accessoirement de Twitter. Les responsables de ces formations politiques n'accordent pas assez d'importance aux chaînes de télévision sur YouTube qui font, faut-il le souligner, le bonheur des partis occidentaux.

Cette nouvelle méthode de communication politique fait déjà le plein outre-Méditerranée, alors que chez-nous, elle reste encore du fait exclusive d'activistes «youtubeurs» qui tirent sur tout le monde sans distinction et n'enrichissent pas forcément le débat national.

Ce retard difficilement explicable, puisque l'Algérie est autant outillée que toutes les autres nations du monde pour lancer des chaînes YouTube, impactera certainement la prochaine campagne électorale. Elle ne sera pas plus disputée que la précédente et le citoyen s'en détournera forcément.