Les donneurs de sang honorés

«Soyez là pour les autres, donnez votre sang, et partagez la vie.» Tel est le slogan de l'OMS cette année, pour célébrer la Journée mondiale du don de sang le 14 Juin dernier.

A cette occasion et fidèle à ses traditions, l'association Solidarité don de sang de Béjaïa, a tenu à marquer l'évènement en programmant plusieurs activités au niveau du Centre culturel islamique d'Aamriw. En somme, cette soirée avait regroupé non seulement les adhérents et les membres de l'association, mais aussi les donneurs fidèles et réguliers, au nombre de 30, qui se sont vu décerner des médailles d'honneur et des diplômes de reconnaissance.

Les centres de transfusion sanguine de la wilaya, ainsi que le mouvement associatif qui a contribué à la réussite des programmes de collecte, les médias (la presse écrite, Radio Soummam, et Radio Web) qui ont coopéré à la promotion du don de sang bénévole, n'ont pas été du reste et chaque organisme a eu droit non seulement à de chaleureuses ovations, mais aussi à des honneurs bien mérités.

En dehors de cette cérémonie de mise à l'honneur, des affiches et des courts métrages ont permis aux présents de s'informer sur les actions de l'association et sur sa noble mission. Curieux et habitués, ils ont donc eu des réponses justes et précises à toutes leurs questions, et à tout ce qui concerne le don de sang et l'acheminement de cette matière vitale vers les établissements sanitaires pour permettre aux malades de recevoir la goutte salvatrice qui sauvera leur vie. Lors de cette manifestation aussi, un hommage particulier a été rendu à l'association Solidarité et don de sang, qui, en deux années d'existence, a pu créer des dizaines de comités dans la région de Béjaïa, a fidélisé plus de 6000 donneurs réguliers pour finir par collecter 3000 pochettes de sang. Mieux encore, un fichier de donneurs prêts à répondre à tout moment à l'appel, a été créé avec les coordonnées de chacun....Un autre geste, fort louable, qui confirme la bonne volonté des uns et des autres.

Cette cérémonie, si elle a été consacrée aux honneurs, n'a pas empêché les convives de participer à la collecte nocturne. Quelques habitués et citoyens n'ont pas hésité à retrousser leurs manches et à présenter leurs bras aux infirmiers sur place pour donner quelques gouttes du précieux liquide. Entre autres, nous avons remarqué la présence d'un élu de l'APW de Béjaïa. En fin de parcours, le docteur Boussalem a tenu à remercier de vive voix tous ceux qui ont contribué de près ou de loin à la réussite des activités de l'association, particulièrement durant le mois sacré de Ramadhan, qui a vu une affluence assez importante de donneurs, au niveau des mosquées et des lieux publics de la ville, des résidences universitaires, de la Maison de la culture et du Centre culturel islamique. Le nombre d'inscrits au don s'est élevé à 335 personnes, et le nombre de pochettes à 235. En parallèle à ces actions, l'association avait organisé le séminaire caritatif du mois de Ramadhan 2018 dans sa 5ème édition. Le docteur Rafik Boussalem soulignera cependant le manque de moyens dont souffre l'association, qui, jusqu'à ce jour, n'a bénéficié d'aucun don de la part des autorités locales. Il ajoutera dans son intervention, une déclaration de l'OMS, qui considère que le don de sang en tant qu'acte de solidarité, met en avant les valeurs fondamentales humaines, qui sont l'altruisme, le respect, l'empathie et la compassion. Ces qualificatifs représentent la pierre angulaire du système de don de sang volontaire.