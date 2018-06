MARKETING HÔTELIER Des journées pour s'informer

C'est aujourd'hui que s'ouvriront à l'hôtel El Aurassi, les 5èmes Journées internationales du marketing hôtelier. Elles se tiendront sous le parrainage du ministre du Tourisme et de l'Artisanat, avec la participation active du Groupe HTT et de la Fnth. Des questions inhérentes à la formation occuperont une bonne partie du programme. Pour Les organisateurs «l'hôtellerie doit se préparer dès maintenant à repenser ses lieux publics pour permettre les rencontres professionnelles, les discussions et les échanges. Comment faire du client l'excellent ambassadeur, c'est la question qui sera au coeur de cet événement. Il est impossible d'aborder le thème de la gestion hôtelière sans aborder celui des services, les gestionnaires des établissements hôteliers anciens ou nouveaux relevant du groupe HTT ou pas saisiront cette opportunité pour s'informer des nouveautés qui caractérisent le marketing hôtelier, parce que selon des experts, l'hôtellerie et le marketing hôtelier font face à une révolution depuis plusieurs années: une révolution due à une évolution des modes de vie et modes de consommation, de nouvelles attentes des clients, mais également une évolution technologique entraînant de nouveaux moyens de recherche d'information, de comportement d'achat, de partage d'avis. De nombreux établissements indépendants ferment leurs portes alors que de nouveaux modes d'hébergements avec des concepts novateurs se développent et de grands enjeux pour le recrutement en hôtellerie, c'est l'analyse des professionnels qui évoquent avec insistance l'importance de cet outil de communication dans le développement de l'hôtellerie. Le Gabon sera présent à ces journées, il sera représenté par des experts du tourisme et du commerce, pour exposer leur expérience et bénéficier des échanges qui auront lieu lors de cet événement Les écoles de formation y prendront part notamment l'Eshra, l'Enst, l'Ecole nationale de formation du tourisme de Tizi Ouzou. On évoquera durant les 48h de débat, le système d'information et son rôle dans l'amélioration de la qualité de gestion, le phénomène foodies, une réelle tendance pour booster l'attractivité hôtelière, dualité tourisme hôtelier et tourisme, pays à l'épreuve des produits-concepts- la potentialité de l'Algérie. Pour enrichir ce programme, il était indispensable que l'on évoque «le revenu management» et sa relation avec le marketing. Le P-DG du Groupe Medialgeria, quant a lui évoquera pour la première fois l'impact des influencers ou encore Vision algérienne réalisation concrète: l'apport de l'Eshra, l'expérience gabonaise dans l'hôtellerie d'hier à aujourd'hui, le développement de l'hôtellerie dans le secteur touristique et bien d'autres thèmes.