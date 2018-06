BÉJAÏA Condor crée l'événement

Par Arezki SLIMANI -

Implanté au coeur de la ville de Béjaïa «Condor village mobile» reste l'attraction qui suscite la curiosité du grand public.

Pour une première, c'en est une. Condor a réussi avec l'art et la manière, de créer l'événement depuis lundi soir dans la capitale des Hammadites. Il en sera ainsi durant plusieurs jours. Ayant élu domicile au coeur de la ville de Béjaïa, à deux pas du siège de la wilaya, le fabricant de téléphones mobiles et de l'électroménager a joint l'utile à l'agréable. «Condor Village Mobile» est un espace dédié à la promotion et à l'animation que les adeptes de la balle ronde et les familles n'ont pas manqué d'apprécier en ce premier jour d'ouverture. Outre une opération de marketing digne des géants, Condor offre la possibilité de suivre les rencontres du Mondial en Russie et autres opportunités profitables aux simples citoyens. Seul ou en famille, un détour vaut le coup et se présente comme une opportunité à ne pas rater. Et ce ne sont pas les centaines de familles rencontrées sur les lieux qui vont nous contredire. Un écran géant pour suivre les rencontres de la Coupe du monde en Russie, des stands d'animation, des animateurs et animatrices dévoués à la cause, Condor frappe fort à Béjaïa avec des offres qui font de lui un opérateur solidaire, qui rapproche dans une initiative à double objectif. Les doléances des clients réglées au quart de tour, des réparations et des mises à jour des différents terminaux mobiles, des concours pour enfants, le fabricant de produits électroniques et électroménagers s'est offert un espace que les Béjaouis apprécient de par les opportunités mais également pour l'embellissement qu'il offre à la ville. Les familles y affluaient encore hier. L'espace dédié au jeu baptisé «Kids Club» reste très attractif pendant que les adultes se régalent en suivant les rencontres de football sur un écran géant. «C'est vraiment un plaisir d'être là. Mes enfant sont très heureux et ne veulent plus partir», indiquait ce père de famille, un habitué des espaces de détente à Béjaïa, que Condor «détourne» à son profit comme des centaines d'autres. Ici, c'est une jeune fille qui profite pour réparer son portable trop chargé d'applications. En face, une maman encourage son fils dans un mini tournoi de foot, pendant que le père se prélasse sur une chaise en suivant une rencontre de football sur l'écran géant. Le leader du marché algérien des produits électroniques, électroménagers et multimédia, frappe fort et ne lésine pas sur les moyens pour conforter sa place sur le marché local. Une place assez importante si l'on en juge pour les nombreux visiteurs, tous avec des smartphones Condor.