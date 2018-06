IL A SUPERVISÉ À ORAN UN EXERCICE MILITAIRE À BALLES RÉELLES Gaïd Salah: "Nous sécurisons l'ensemble des frontières"

Il qualifie la stratégie de défense d'approche parfaitement concrétisée sur le terrain.

Le vice-ministre de la Défense nationale a mis en avant, à partir d'Oran, la détermination des éléments de l'ANP de faire échec «le long des frontières terrestres de notre pays et ses eaux territoriales (à) un grand nombre de tentatives d'intrusion, de contrebande et de crime organisé». Il y a lieu de souligner que l'une des plus importantes a été la saisie au large des côtes oranaises de 701 kg de cocaïne. Une mission accomplie avec succès et professionnalisme, démontrant le haut niveau d'efficacité de l'Armée nationale populaire.

Il y a lieu de relever que lors du deuxième jour de sa visite de travail en 2ème Région militaire à Oran, le vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'Armée nationale populaire, le général de corps d'armée, Ahmed Gaïd Salah, a tenu à l'issue d'un exercice militaire à balles réelles, à saluer le travail remarquable accompli par les forces de l'ANP, notamment en ce qui concerne les opérations de qualité et les résultats atteints sur plus d'un niveau, que ce soit dans le domaine de la lutte incessante contre les groupuscules terroristes, ou encore en matière de sécurisation et de protection des nos frontières terrestres et de nos eaux territoriales contre tous les fléaux et les dangers.

Il atteste à ce titre: «Je me dois en cette honorable occasion de saluer les opérations de qualité, qui viennent s'ajouter à la série des résultats positifs réalisés par nos unités sur le terrain, le long des frontières terrestres de notre pays et ses eaux territoriales, qui ont mis en échec un grand nombre de tentatives d'intrusion, de contrebande et du crime organisé, comme il m'appartient de souligner que la mission du sécurisation des frontières est une responsabilité qui requiert le plus grand intérêt, la permanente vigilance et la disponibilité extrême, à même de garantir la protection intégrale de notre territoire national». En effet, soulignera le vice-ministre de la Défense nationale, «nous avons veillé au sein de l'Armée nationale populaire, ces dernières années, à accorder une importance absolue à la sécurisation de l'ensemble de nos frontières nationales, conformément à une stratégie complète et une approche intégrale, tracées par le Haut Commandement». Il qualifiera la stratégie de défense de l'armée d'«approche parfaitement concrétisée sur le terrain grâce aux orientations et instructions que j'ai veillé constamment à donner aux responsables concernés par ce domaine sensible, lors des nombreuses visites que j'effectue aux différentes Régions militaires, compte-tenu particulièrement de la situation instable de notre sous-région, resserrant ainsi l'étau en permanence sur les bandes criminelles et leur coupant tout approvisionnement, afin de prémunir notre pays de toute hostilité, qu'elle soit sécuritaire, sociale ou économique, et de défendre sa terre et son peuple contre toutes les menaces multiformes et multidimensionnelles». Il précisera, par ailleurs, que «cette même voie est celle que nos Forces navales ont empruntée, marquant de grands pas de développement, dans tous les domaines, et ce depuis l'année 2005, veillant à fournir plus d'efforts et en permanence, à travers les unités des gardes-côtes, avec persévérance et détermination, notamment dans le sauvetage d'un grand nombre de jeunes, leur épargnant les conséquences et les dangers de l'émigration clandestine, outre les efforts fructueux consentis dans la protection de nos eaux territoriales sur les plans sécuritaire, social et économique contre tout dessein hostile. La grande quantité de cocaïne interceptée récemment est la meilleure preuve de l'efficience de ces efforts». Des faits marquants et conséquents que le vice-ministre de la Défense nationale ne manquera pas de saluer vivement en adressant ses vifs remerciements tout en exprimant sa grande considération.

Il ajoutera: «Tous ces efforts fournis sur plus d'un niveau, ont été couronnés par un bilan positif sur tous les échelons et ont prouvé, à tous, l'efficience et l'efficacité de l'approche adoptée, afin de réunir toutes les conditions de sécurité, de sérénité et de quiétude dans notre pays.

Une approche qui a donné ses fruits, durant la dernière période, à travers des résultats considérables, notamment dans le domaine de la lutte antiterroriste, qui a enregistré une hausse du nombre de terroristes qui se sont rendus aux autorités militaires, mettant fin ainsi à leur actes criminels. A ce propos, le Haut Commandement de l'Armée nationale populaire réitère son appel à ceux ayant perdu leur voie pour entendre raison et rejoindre leurs familles, leur Peuple et leur nation.»

Le chef d'état-major de l'ANP avait à l'ouverture de son discours lors de son inspection à la 8e Division blindée et l'inauguration d'une nouvelle caserne dédiée à l'une des unités de cette division indiqué dans le cadre des exercices d'évaluation que «le développement et l'amélioration palpables du niveau, nécessitent de conférer une importance majeure, année après année, à la préparation des exercices d'évaluation de différents niveaux et à tous les plans. Cette préparation dont nous veillons au lancement à l'entame de chaque année d'instruction pour récolter, à son terme, une grande capacité dans l'élaboration des plans tactiques et opérationnels conformes au thème d'évaluation choisi et une

performance efficace en matière d'exécution individuelle et collective de ces plans, à même d'aboutir à la réussite escomptée des objectifs tracés pour chaque exercice.

Cet exercice exécuté par la 36e Brigade d'infanterie motorisée, s'inscrit dans le cadre de l'intérêt particulier que nous conférons à ces efforts d'instruction sur le terrain, qui devraient apporter une autre valeur ajoutée dans le domaine de l'optimisation des connaissances des états-majors dans l'élaboration, l'organisation, la planification et la concrétisation de ces exercices et de les aguerrir avec un climat de combat réel.

Aussi, cet exercice permet la valorisation des expériences des chefs en matière de maîtrise des unités et des unités organiques, lors des actions de combat et aussi dans l'aboutissement à l'harmonie et à l'interopérabilité entre les unités et les unités organiques dans toutes les étapes du déroulement de l'exercice. Tout cela permettra, donc, d'évaluer le niveau de l'état-prêt de ces unités et leurs capacités à accomplir leurs missions». A noter que le vice-ministre de la Défense nationale a supervisé cet exercice démonstratif à balles réelles «Sakhr-2018», intitulé «La Brigade de l'infanterie motorisée en défensive».