AFFAIRE DES 701 KG DE COCAÏNE La liste des suspects ne cesse de s'allonger

Par Mohamed BOUFATAH -

Le feuilleton de l'affaire de la cocaïne qui n'est qu'au stade de l'enquête préliminaire s'étirerait inévitablement tout au long de cet été, voire au-delà. Eclatée en plusieurs enquêtes, l'instruction de cette affaire conduite par le pôle spécialisé du tribunal de Sidi M'hamed n'a pas encore livré tous ses secrets.

Il est clair que cette affaire, à travers ses développements et ses révélations surprenantes, tient en haleine toute l'opinion publique. Hier encore, 12 suspects ont été présentés par la police judiciaire relevant du groupement de la Gendarmerie nationale d' Alger par-devant le procureur de la République du pôle spécialisé de Sidi M'hamed. Ces mis en cause sont impliqués dans des affaires de corruption et de pots-de-vin versés en contrepartie de facilitations au profit du principal accusé, K. Chikhi, dans le cadre de son activité de promotion immobilière. En un temps record, les promotions immobilières de K.Chikhi. ont connu un essor rapide à travers plusieurs communes et daïras de la capitale. D'ailleurs, l'ex-P/APC de Ben Aknoun est l'un des six suspects écroués dans cette affaire. Les personnes arrêtées exercent particulièrement au niveau des services de l'urbanisme, des domaines et des conservations foncières de la capitale. Ils ont facilité notamment l'acquisition de terrains et l'obtention de permis de construire. Il s'agit, d'après certaines sources, d'un fonctionnaire au service de l'urbanisme de l' APC de Kouba répondant aux initiales A. B., de T. M., conservateur foncier à Hussein Dey, B. O. et O. D. inspecteurs des domaines de l'Etat à Hussein Dey, T. M. chef de service urbanisme de l'APC de Aïn Béniane, H. H. chef de service urbanisme de l'APC de Kouba, Z. H. chef de service urbanisme à l'APC de Hydra, H.I., ingénieur exerçant à la direction de l'urbanisme de la wilaya d'Alger, B.M chef de service urbanisme de l'APC de Chéraga, G. M, chef de service urbanisme de l'APC de Draria, Y. K. conservateur foncier à Bouzaréah. Ces suspects ont été confondus suite à l'analyse effectuée par l'Institut national de criminalistique et de criminologie (Incc) de Bouchaoui sur des appareils électroniques saisis,(téléphones portables et caméras de surveillance de l'entreprise importatrice). D'après d'autres informations, rapportées par les médias, «des responsables exerçant au niveau du salon d'honneur de l'aéroport international d' Alger ont été également arrêtés dans le cadre de l'enquête préliminaire ouverte sur cette affaire». Pour rappel, l'affaire principale a révélé l'existence de plusieurs autres affaires. Au total, ce sont quatre enquêtes où est impliqué Kamel Chikhi, qui sont présentement ouvertes, dont deux liées à la corruption et une portant sur le blanchiment d'argent.

L'enquête préliminaire sur la principale affaire relative à la saisie de la cocaïne, avait révélé l'implication de six suspects résidant à Alger, avec à leur tête l'accusé principal (K. Chikhi), ses deux frères, son associé, le procureur de la République près le tribunal de Boudouaou et son substitut. Enfin, le procureur de la République de Sidi M'hamed a requis le lancement de commissions rogatoires internationales au pays où a été chargée la marchandise(Brésil), celui où a accosté le navire(Espagne) ainsi qu'à d'autres pays.