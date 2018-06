L'ÉTÉ À SKIKDA Sous l'oeil bienveillant de la Gendarmerie nationale

Par Ikram GHIOUA -

Les gendarmes n'hésitaient pas à orienter les visiteurs tout en les conseillant

Les opportunistes qui harcèlent les estivants seront «pris en chasse», on parle bien des «parkingueurs» et des «loueurs» de parasols.

Skikda, ville côtière de l'Algérie, possède de très belles plages. De Collo jusqu'à Stora, la ville au relief très accidenté sur la frange littorale est, dans les massifs de Azzaba et la Marsa très convoitée par les estivant durant la période de l'été. Elle se distingue par trois types de zones topographiques: les zones de montagnes, de plaines et de piémonts. Elle reste l'une des plus belles villes du pays. Il était presque 12 heures quand nous sommes arrivés sur l'un des lieux les plus fréquentés en cette période, Jeanne d'Arc. Sur le chemin, des barrages fixes de la Gendarmerie nationale étaient positionnés le long du chemin.

Les gendarmes n'hésitaient pas à orienter les visiteurs tout en les conseillant. Parfois ils procèdent à des vérifications. Le long des plages de Jeanne d'Arc, ce même corps de sécurité veillait à la sécurité des estivants. Il y avait peu de monde à cause des examens du baccalauréat, en d'autres temps la zone connaît un flux impressionnant de touristes venant des quatre coins du pays, même du sud. La mer est un bon lieu de repos pour l'esprit et le bien être d'où toutes ces mesures de sécurité appliquées par la Gendarmerie nationale. On dit également de Skikda qu'elle possède lune des plus belles plages du pays, «la Grande Plage», située à l'ouest de la ville dans la petite commune d'Aïn-Zouit, vue à partir du club de plongé sous-marine «le dauphin». On écrit à son propos «lors de leurs visites des touristes de Tunisie (Sousse) et de Malte (Valette) ont été surpris par cette plage en pleine nature». C'est tout simplement le charme et la beauté. Pour la tranquillité des estivants, dont le nombre va connaitre une hausse les jours à venir, la Gendarmerie nationale qui travaille de nuit comme de jour, a tout prévu. Ainsi, les opportunistes qui harcèlent les estivants seront pris en chasse, on parle bien des parkings sauvages et de ceux qui comptent louer des parasols de force aux visiteurs. Seuls les hôtels situés au bord de la mer, qui ont droit à un certain espace, peuvent installer leurs équipements pour leurs clients.

Autrement, l'accès aux plages comme l'a si bien souligné le ministre de l'Intérieur et des Collectivités locales, est gratuit. L'incident ayant conduit à la mort d'un père de famille à cause d'un stationnement, semble avoir réveillé les consciences pour que les autorités réagissent en faveur de la sécurité. Rencontrés sur les lieux, des citoyens confient que «depuis que la Gendarmerie est là, on est tranquilles», ajoutant «sous les yeux bienveillant de ce service on peut se permettre la tranquillité». Effectivement, à perte de vue et même dans des endroits isolés, la Gendarmerie nationale patrouille et observe.

On parle de la mobilisation de 20 000 à 27 000 gendarmes à travers le territoire pour assurer la mise en place d'un dispositif sécuritaire spécial dans le cadre de l'application du plan exceptionnel estival (Plan Delphine), en vue d'assurer la sécurité des plages, les quartiers sensibles et les routes qui connaissent une activité intense des citoyens. Cela concerne 331 plages autorisées à la baignade, soit 82% du total des plages. Véhicules, motocycles et brigades cynotechniques, ont été également concernés et mobilisés.

Le trafic routier sera également pris en charge pour faciliter la circulation afin de préserver l'ordre public. Rien que pour Skikda, en plus d'une vaste opération de réaménagement des plages dont l'action s'inscrit dans le cadre d'une stratégie nationale d'intégration des collectivités locales dans la dynamique du développement que connait le secteur du tourisme, six postes de police, neuf autres de la Gendarmerie nationale ainsi que 36 centres de la Protection civile sont mobilisés tout au long de la saison estivale. Dans cette même stratégie nationale, les squatteurs des plages sont sous la loupe, ceux-là même qui rendent l'accès aux estivants payants le ministre de l'Intérieur et des Collectivités locales a encore une fois instruit les walis dans ce sens.

Il a déclaré dans ce contexte: «Nous exhortons les walis à consolider le rôle des commissions de sécurité dans les wilayas côtières pour faire face aux squatteurs de plages et mettre un terme à tout dépassement en vue de protéger les droits et acquis des estivants et préserver ces espaces qui sont, par la force de la loi, la propriété des citoyens.» Enfin, pour rester dans la wilaya de Skikda, il y a lieu de rappeler que plus de 6 millions de visiteurs ont été comptabilisés l'année dernière.