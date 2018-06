SENSIBILISATION CONTRE LA DROGUE La police d'Alger ouvre ses "portes"

Par Ilhem TERKI -

Plusieurs descentes ont été effectuées durant le mois sacré

28 cas de toxicomanie ont été accueillis lors des cinq premiers mois de l'année en cours dont 21 ont été transférés vers des centres spécialisés contre 84 cas en 2017.

Les services de la sûreté de la wilaya d'Alger ont organisé avant-hier soir, au jardin Sofia à Alger, des portes ouvertes sur les dangers de la consommation des drogues. L'organisation de ces portes ouvertes est intervenue à l'occasion de la Journée internationale contre l'abus et le trafic de drogues célébrée par l'Algérie le 26 juin de chaque année en vue de «jeter la lumière sur les effets psychologiques et sociaux» de la consommation des drogues, et de mettre en exergue les efforts déployés par les services de la police en matière de prévention et de dissuasion afin de faire face à ce fléau dans les milieux juvéniles, a souligné le commissaire divisionnaire, chef du service de wilaya de la police judiciaire, Sidhoum Hassan. «Conformément au principe de le police de proximité, il existe des services spécialisés activant sur le terrain à l'instar des cellules d'écoute installées au niveau des 13 circonscriptions administratives, des brigades de lutte contre le trafic de drogues et de psychotropes, des brigades de protection des catégories vulnérables et des brigades de la police scientifique relevant du service de wilaya de la police judiciaire» a déclaré le même responsable lors de l'ouverture de ces portes auxquelles ont participé des groupes des Scouts musulmans algériens (SMA). Indiquant que les cellules d'écoute organisent des campagnes de sensibilisation de proximité au niveau des établissements scolaires, des centres de formation professionnelle, des maisons de jeunes et des espaces publics, Sidhoum Hassen a fait savoir que 28 cas de toxicomanie ont été accueillis lors des cinq premiers mois de l'année en cours dont 21 ont été transférés vers des centres spécialisés, contre 84 cas en 2017, précisant que 136 campagnes de sensibilisation ont été organisées lors de la même période. L'officier supérieur a salué dans ce sens, l'action de coordination effectuée par les services compétents avec les partenaires sociaux. Concernant l'activité des services de police de la wilaya d'Alger durant le mois de Ramadhan, le commissaire divisionnaire a présenté au nom du chef de la sûreté de la wilaya d'Alger, le contrôleur de police Noureddine Berrachdi, un bilan marqué, a-t-il signalé, par l'organisation et la sérénité, notamment en ce qui concerne la régulation de la circulation durant les nuits ramadhanesques. Le nombre des accidents a reculé, a-t-il ajouté, de 74 accidents en 2017 à 53 accidents en 2018 faisant 69 blessés contre 58, pendant que le nombre de morts a augmenté cette année à 3 morts contre 1 seul durant le Ramadhan précédent. Concernant l'action dissuasive des services de sûreté de la wilaya, le responsable a fait état de plus de 9 000 infractions dressées et 2 661 retraits de permis de conduire (3 019 en 2017).

Plusieurs descentes ont été effectuées durant le mois sacré ce qui a permis de contrôler plus de 31 000 personnes et 18 000 voitures à même de déférer 3300 personnes devant la justice. Les éléments de la sûreté ont saisi, en outre, 3.549 kg de kif traité, 11 gr d'héroïne et 89 g de cocaïne. Noureddine Berrachdi a fait état, en outre, de 3367 affaires liées aux crimes et à la violence. Il a mis en avant, dans ce sillage, l'action de proximité et de sensibilisation des services de sûreté de la wilaya durant les heures d'El Iftar à travers les centres de contrôle et l'installation de tentes d' El Iftar partagées entre la police et les citoyens.