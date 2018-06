BACHDJARRAH (ALGER) La campagne de don de sang lancée

La 2e campagne annuelle de don de sang dans les rangs de la police a débuté, hier, au niveau du groupement de protection et de sécurité à Bachdjarrah (Alger), dans le cadre du renforcement de l'action humanitaire de proximité, en vue d'aider les malades qui en ont grandement besoin, a indiqué le lieutenant Mehdi El Aïchaoui de la cellule de communication de la sûreté de wilaya d'Alger. A l'instar de leurs collègues des unités réparties à travers les 13 circonscriptions administratives de la capitale, les éléments de la sûreté de wilaya d'Alger ont donné leur sang au niveau du groupement de protection et de sécurité à Bachdjarrah, au titre de la 2e campagne annuelle de don de sang dont le coup d'envoi a été donné mardi dernier et qui se poursuivra jusqu'au 28 juin, en vue d'alimenter les hôpitaux en poches de sang pour sauver des vies, a précisé à l'APS le lieutenant El Aïchaoui. L'opération est organisée par les services de la sûreté de wilaya d'Alger, en coordination avec l'Agence nationale du sang (ANS), la Fédération algérienne des donneurs de sang (Fads) et l'hôpital Bachir-Mentouri de Kouba. Le docteur. Abdi Fouzia de l'hôpital de Kouba a souligné l'importance de cette initiative, devenue une tradition dans les rangs de la police. Face au recul du don volontaire des citoyens, ce genre de campagnes est «plus que nécessaires pour alimenter la banque du sang», a-t-elle soutenu.