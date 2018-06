TOURISME L'Etat continuera à accompagner les investisseurs privés

L'Etat continuera à «accompagner» les investisseurs privés pour encourager le développement du secteur touristique, a affirmé, hier, le directeur de l'aménagement touristique et de la préservation du foncier touristique, Abdelhamid Terghini, rappelant les mesures «incitatives» prises dans ce sens. Abdelhamid. Terghini intervenait à l'ouverture des «5es Journées internationales du Marketing hôtelier», placées sous le slogan «Investir dans des relations durables et fidéliser le client», organisées par RH International-Communication, avec la contribution du Groupe public Hôtellerie, Tourisme et Thermalisme (HTT) et de la Fédération nationale des hôteliers (FNH). Le représentant du ministère du Tourisme et de l'Artisanat, a insisté sur la «volonté» des pouvoirs publics de parachever la stratégie mise en place pour la relance de l'activité touristique, à travers la mise en oeuvre du plan d'actions s'étalant à l'horizon 2030 et dont un des axes consiste à encourager l'investissement privé. Tout en assurant que l'Etat continuera à «accompagner» les investisseurs privés, il a assuré que «beaucoup de facilitations» ont été accordées à ces derniers, notamment s'agissant du foncier touristique en dégageant pas moins de 225 Zones d'expansion touristique (ZET).