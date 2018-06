JOURNÉES CULTURELLES ESPAGNOLES EN ALGÉRIE La Méditerranée en partage

Par Abdelkrim AMARNI -

Elles sont organisées par l'ambassade d'Espagne en Algérie en collaboration avec l'Ecole nationale d'hôtellerie «Eshra».

Les «Journées culturelles de Casa Mediterráneo», ont débuté, hier, au niveau de l'Ecole supérieure d'hôtellerie et de restauration d'Alger (Eshra) sise à Aïn Benian.

Ces trois journées sont organisées par l'ambassade d'Espagne en Algérie, l'Institut Cervantes et «Casa Mediterráneo» en collaboration avec, le MoMa et l'hôtel El Djazaïr et l'Eshra que pilote Mustapha Haouchine.

L'ouverture de cette manifestation a eu lieu hier, avec une présentation, par le chef José Puentes, de la cuisine d'Alicante, élaborée par une dizaine d'étudiants de différents niveaux de l'Eshra. Cette session qui se veut être «un échange de la culture gastronomique entre Alger et Alicante», a eu le succès attendu. Y ont participé, le ministre conseiller à l'ambassade d'Espagne à Alger, en la personne de Gabriel Sistiaga, le directeur général de l'Institut Cervantes à Alger, Antonio Gil, ainsi que l'attachée culturel auprès de l'ambassade, Ana Flor Alburquerque. En début de soirée, hier, à 18h00 précisément, au niveau de l'Institut Cervantes d'Alger (9, rue Khelifa Boukhalfa, Alger), une conférence de presse était programmée. Elle devait être animée par Gertrud Gomez, intitulée «El Maca», un passage par l'Art espagnol du XXème siècle», suivie d'une rencontre avec des artistes algériens pour présenter la «4ème Rencontre internationale de l'art méditerranéen».

Demain jeudi 28, l'Eshra abritera une autre rencontre destinée à ses étudiants et enseignants, alors que dans la soirée, à 19h00, la salle Maghreb d'Oran abritera un concert de flamenco, «La Gipsy» animé par la danseuse, chanteuse et chorégraphe espagnole Pilar Andujar qui a sillonné les théâtres les plus importants du monde réalisant sept tournées avec chacun de ces deux spectacles féeriques des compagnies Riverdance: Carlos Santana Flamenco Vivo aux Etats-Unis ou Yuriko Yoda au Japon.

Cette artiste, de renommée mondiale, a été invitée avec sa compagnie par les ambassades d'Espagne à Sarajevo et au Vietnam, par l'Institut Cervantes de Turquie ou encore par le Festival international de Ballet en Lettonie. Andujar a également interprété différentes chorégraphies pour la Compagnie nationale du théâtre classique d'Espagne et a participé à de nombreux ateliers au Japon, en Europe ou aux Etats-Unis, notamment au Ballet hispanique de New York.

A Alger, un dîner préparé par le chef espagnol du Centre de tourisme d'Alicante, José Puentes, sera servi jeudi à l'hôtel El Djazaïr. Samedi 30 juin, à 10h30, l'Institut Cervantes abritera une conférence de l'écrivaine espagnole Marie Laura Espido Freire, chroniqueuse espagnole. Elle est, à ce jour, la plus jeune gagnate (25 ans) du prix Planeta avec son roman «Melocotones helados».

Casa Mediterraneo est «une institution publique du gouvernement espagnol dont le siège se trouve à Alicante. Elle est orientée vers la coopération publique et économique, le dialogue interculturel, la connaissance mutuelle et le renforcement des liens entre les sociétés civiles des pays méditerranéens».

L'Ecole supérieure d'hôtellerie et de restauration d'Alger (Eshra), quant à elle, abrite 377 étudiants depuis son inauguration en 2014. Elle délivre des diplômes reconnus par le ministère de l'Enseignement supérieur algérien et par l'Ecole d'hôtellerie de Lausanne, (Suisse) qui est «la meilleure école dans le monde dans ce domaine» selon

M. Penilo, directeur de la seconde école d'hôtellerie, qui ouvrira ses portes à la prochaine rentrée universitaire à Oran.

Dans une brève, mais non moins édifiante, déclaration à L'Expression, le chef cuisinier espagnol d'Alicante, José Puentes, s'est félicité de «la motivation des étudiants algériens quant à la fusion de la cuisine algérienne avec d'autres cuisines du monde tout en relevant les fortes similitudes des cuisines du Maghreb, notamment algérienne, avec celles d'Espagne»

Un repas typiquement espagnol, préparé par des étudiants de l'Eshra, a été servi à l'occasion de ces journées gastronomiques et culturelles méditerranéennes.