BROUILLAGE RADIOPHONIQUE L'Algérie a déposé 102 plaintes

Par Ilhem TERKI -

Djamel Kaouane

«L'Algérie a déposé 102 nouvelles plaintes auprès de la partie espagnole, en raison du brouillage radiophonique exercé contre les fréquences de la Radio algérienne le long du littoral algérien», a souligné le ministre de la Communication, Djamel Kaouane, avant-hier à Alger. «Nous poursuivons nos efforts pour défendre les droits de notre pays. C'est dans cet esprit que 102 nouvelles plaintes ont été déposées auprès de l'Espagne en 2016 et 2017», a précisé le ministre en réponse à un député lors d'une séance plénière consacrée aux questions orales. Il a fait comprendre dans le même sens, que l'administration espagnole a décidé de la fermeture de cinq nouvelles stations clandestines radiophoniques illégales, tandis que le reste des plaintes est en cours d'examen. Le responsable a rappelé, dans ce contexte, que «l'Algérie avait déjà déposé 72 plaintes auprès de l'Espagne sur le brouillage radiophonique, conformément à la législation internationale»,ajoutant «ce qui a conduit à la fermeture de 18 stations radiophoniques espagnoles illégales et la réduction de la puissance d'ondes de 17 autres stations violant la ligne de fréquence internationale». S'agissant du plan national de diffusion radiophonique et télévisuelle, le ministre a assuré que la stratégie de développement national pour la couverture audiovisuelle porte sur la transition progressive vers la diffusion du («tout numérique»). Dans ce même sens, le responsable a fait savoir que le secteur de la communication, représenté par l'Entreprise télédiffusion d'Algérie (TDA) avait réussi à introduire et à généraliser le premier réseau de télévision numérique terrestre (TNT), (un investissement d'un coût de 50 millions de dollars). «Ce réseau comprend 140 émetteurs assurant la couverture de 85% de la population, à travers un bouquet de cinq chaînes publiques télévisées», a indiqué le ministre, prévoyant que ce réseau pourrait atteindre une couverture de 95% au minimum à l'horizon 2020! A propos de l'intention du gouvernement de créer une ville médiatique, le ministre a précisé que cette «orientation demande des fonds importants, car il est destiné à la grande production cinématographique», ajoutant que «l'investissement dans ce domaine est actuellement indisponible, mais la possibilité de sa concrétisation ultérieurement, avec l'implication de l'investissement privé, est tout à fait possible». S'agissant du satellite algérien Alcomsat-1, le ministre a, en outre, annoncé qu'il serait opérationnel dans les prochains jours. Pour lui, l'Agence spatiale algérienne apportait les dernières retouches aux essais techniques. Concernant la possibilité de lancer une chaîne publique sportive, le ministre a souligné que ce projet est entravé par plusieurs obstacles dont l'absence d'un siège décent, le manque de stations mobiles pour la couverture des activités sportives et les droits de diffusion aux coûts élevés.