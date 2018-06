SESSION ORDINAIRE DE L'APW DE TIZI OUZOU Du grabuge au début de la plénière

Par Kamel BOUDJADI -

La session ordinaire aura révélé que le budget supplémentaire de la wilaya de Tizi Ouzou est de l'ordre de 433 725 131 DA.

Faut-il encore faire valoir la loi en usant de la force des bras? C'est la question qui a été remise au goût du jour après un demi-siècle d'exercice démocratique lors du début de la session ordinaire de l'APW de Tizi Ouzou. Accusant la majorité, composée l'élus du FFS et du RND, de n'avoir pas respecté la loi, les élus de la minorité RCD ont voulu empêcher, par la force, la lecture du rapport de la commission des finances.

Il aura fallu près d'une demi-heure et l'intransigeance du président de l'APW pour que les choses reprennent leur cours normal et le document lu, par le président de la commission, sous le chahut des élus de l'opposition. Passés au vote, les différents points liés à l'ordre du jour ont donc été votés par la majorité, face à l'abstention de la minorité. Chapitre clos, la plénière a repris et les intervenants ont mis l'accent sur la nécessité de reprendre un grand nombre de projets structurants renvoyés aux calendes grecques à cause de l'austérité. Mais d'abord, avant tout, il fallait commencer par l'essentiel.

L'APW réclame donc des hautes autorités du pays un programme d'urgence pour la régénération du couvert végétal décimé par les feux de forêts des années précédentes.

Au sujet de l'ordre du jour donc, la session ordinaire aura révélé que le budget supplémentaire de la wilaya de Tizi Ouzou est de l'ordre de 433 725 131 DA. Au débût de la plénière donc plusieurs points sensibles ayant trait au développement de plusieurs secteurs comme l'agriculture, le tourisme ont été soulevés. Au chapitre du tourisme justement, qui a vu l'ouverture de la saison estivale en présence du ministre en charge du secteur, les élus de la wilaya ont émis plusieurs recommandations. Cependant, ce qui retient l'attention plus que d'autres points, ce sont les recommandations. Selon le président de l'APW, Youcef Aouchiche, qui intervenait à l'ouverture de la session, certains projets, qu'il citera d'ailleurs, sont plus que vitaux et permettront la naissance d'une nouvelle dynamique économique. Des projets structurants nécessaires comme l'aménagement du port sec de Oued Aïssi. Ce dernier, réclamé vivement par les entreprises locales, a été inscrit puis abandonné pour faire office aujourd'hui de gare routière intercommunale. Youcef. Aouchiche énumérera également d'autres projets comme la réalisation d'un parc des expositions, d'une gare multimodale de type A, la réalisation de parcs industriels, un marché de gros des fruits et légumes, un grand espace commercial pour les grossistes, une plate-forme logistique, un parc à étages et la création d'Epic (Entreprises publiques à caractère Industriel et commercial). Parallèlement à cette demande, l'APW de Tizi Ouzou, majorité et opposition, réclame le dégel des projets reportés à cause de l'austérité. Il est ainsi question du nouveau CHU, de la voie expresse reliant Aïn El hammam à Draâ El Mizan, la voie ferrée Oued Aïssi-Azazga et l'hôpital mère-enfant. Dans la foulée, l'assemblée a rappelé la nécessité de respecter l'application rigoureuse du plan d'aménagement du territoire (PAT) adopté en 2014. D'autres points seront encore à l'ordre du jour de la session. La wilaya de Tizi Ouzou nécessite plusieurs plans d'urgence.