TERRES AGRICOLES INEXPLOITÉES Le ministère de l'Agriculture part en chasse

Par Zakaria ZEMRI -

La terre «doit être à disposition de ceux qui l'exploitent», a affirmé le ministre de l'Agriculture.

30.000 concessions de terres agricoles souffrent de non-conformité technique ou réglementaire. C'est ce qu'a avancé le ministre de l'Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, Abdelkader Bouazghi, lors d'une séance plénière à l'Assemblée populaire nationale consacrée aux questions orales. Autant dire que ces terres ne sont pas exploitées. Ce nombre de dossiers rejetés par les commissions de wilayas reste impressionnant. Pas loin de 15% des détenteurs de droits d'exploitations ne jouissent pas des terres concédées de manière réglementaire. La justice devrait prendre le relais et engager des poursuites dans les prochains mois. Cet «assainissement du dossier foncier» va de pair avec les efforts visant à diversifier l'économie nationale en application de l'instruction du président de la République Abdelaziz Bouteflika. Le responsable du secteur a déclaré que le dossier d'«assainissement» sera définitivement réglé d'ici la fin de l'année. Bouazghi a également mis en avant les efforts d'accompagnement des exploitants des terres agricoles par son département ministériel, ainsi que l'impératif de la mise en valeur des terres et de l'élargissement des superficies agricoles afin de développer ce secteur en Algérie. Les efforts mentionnés ne concernent pas que les régions du nord, loin de là. Le premier responsable du secteur a notamment cité le cas de la wilaya d'Adrar, où 112.268 hectares ont été distribués à 12 067 bénéficiaires. C'est-à-dire une moyenne de presque 10 hectares par bénéficiaire. La chasse aux terres octroyées qui sont inexploitées n'est pas en reste. Il en a été recensé 73.000 hectares. En outre, 280.000 hectares ont été récupérés faute d'exploitation. Une commission a par ailleurs, été mise en place dans chaque wilaya du pays pour constater l'état des terres agricoles octroyées. La terre «doit être à disposition de ceux qui l'exploitent», a affirmé Bouazghi. Il a notamment souligné les efforts consentis pour l'accompagnement et le soutien des exploitants désirant mettre en valeur et exploiter des terres agricoles. Enfin, le ministre a mentionné la création d'exploitations pilotes à travers la wilaya d'Adrar, afin de développer l'agriculture dans la deuxième plus vaste wilaya du pays.