DIALOGUE ALGÉRO-AMÉRICAIN SUR LA LUTTE ANTITERRORISTE L'inquiétant Sahel

Par Hocine NEFFAH -

John Sullivan a loué le rôle de l'Algérie dans la lutte contre le terrorisme

L'expérience algérienne en matière de lutte contre le terrorisme a toujours été l'objet d'intérêt du côté américain.

Le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel a reçu le secrétaire d'Etat adjoint des Etats-Unis d'Amérique, John Sullivan, dans le cadre de la coopération bilatérale. La rencontre s'inscrit dans le sillage de la coordination entre les deux pays dans le domaine sécuritaire et dans d'autres domaines d'intérêt commun entre les deux pays. Les deux responsables ont présidé «l'ouverture officielle des travaux de la 5ème session du Dialogue bilatéral algéro-américain sur la lutte antiterroriste», l'ouverture de ces travaux s'est focalisée sur un thème qui constitue le noeud gordien des rapports bilatéraux, à savoir «un échange de vues et d'analyses sur la situation politique et sécuritaire au Maghreb et au Sahel, ainsi que sur la coopération en matière de lutte contre le terrorisme, y compris les menaces que font peser l'extrémisme violent, le retour des combattants terroristes étrangers et le crime organisé transnational», a-t-il déclaré.

La question du Sahel et les aspects relevant de la sécurité et de la lutte antiterroriste ainsi que le crime organisé et ses tentacules au niveau international, sont des points communs qui ont été abordés par les deux pays. L'expérience algérienne en matière de lutte contre le terrorisme a toujours été l'objet d'intérêt du côté américain. C'est ce qui explique le dialogue qui s'est approfondi depuis presque une décennie entre les deux pays sur ces questions importantes.

A propos de dialogue, les deux responsables ont relevé l'intérêt de traiter les conflits qui caractérisent la région du Sahel, la situation qui prévaut en Libye et ses retombées sur le plan sécuritaire dans la région en général, dans ce sens, la réunion de la 5ème session du Dialogue bilatéral algéro-américain sur la lutte antiterroriste s'est distinguée par la mise en place d'un instrument consistant à coordonner les efforts entre les deux pays pour faire face à l'évolution dramatique que connaissent les pays du Sahel. Le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel a rappelé que «nous aurons également l'occasion durant cette cinquième session de notre dialogue de passer en revue l'évolution récente des situations conflictuelles, notamment en Libye, au Mali, au Sahel, et dans la région, avec l'objectif de conjuguer nos efforts en faveur de la promotion de solutions pacifiques conformes au droit international et dans le respect de la souveraineté, de l'indépendance, de l'intégrité territoriale et de l'unité de ces pays en insistant sur la non-ingérence dans leurs affaires intérieures», a expliqué Messahel en présence du secrétaire d'Etat adjoint des Etats-Unis d'Amérique.

Pour sa part, John Sullivan a loué le rôle de l'Algérie dans la lutte contre le terrorisme, le crime organisé et aussi son rôle dans l'instauration du climat de paix et de stabilité dans la région. John Sullivan a qualifié l'Algérie de pays qui joue le rôle de leadership dans la région, surtout dans la mise en place de mécanisme pour juguler les crises et les conflits dans les pays du Sahel et en Libye.

Dans le même registre, le secrétaire d'Etat adjoint des Etats-Unis d'Amérique a souligné à propos du rôle de l'Algérie dans la région que «Les Etats-Unis sont fiers de coopérer avec l'Algérie pour faire face à la menace terroriste et approuvent sa disponibilité à partager son expérience acquise en matière de lutte contre le fléau du terrorisme avec d'autres pays», et d'ajouter que «mon pays est reconnaissant envers l'Algérie pour son leadership dans la restauration de la paix et de la sécurité dans la région, particulièrement en Libye et au Mali et pour ses efforts au niveau du Forum global de lutte contre le terrorisme (Gctf)», a mentionné John Sullivan.

La coopération bilatérale entre l'Algérie et les Etats-Unis d'Amérique n'est pas uniquement sécuritaire, selon John Sullivan qui a insisté sur les échanges entre les citoyens des deux pays et aussi les différentes institutions en général et l'échange commercial et économique en particulier.

Abdekader Messahel a affirmé dans le même sillage de son homologue américain que «cette évolution positive des échanges dans des domaines aussi importants est rendue possible par la qualité satisfaisante des relations bilatérales que nos deux pays tiennent à entretenir», une manière de confirmer les évolutions en cours dans les relations bilatérales entre les deux pays dans tous les aspects relatifs aux échanges d'expériences sur le plan sécuritaire et le développement qui a trait au volet économique et commercial.

La coopération entre l'Algérie et les Etats-Unis d'Amérique se voit consolidée par la série de dialogues qui a été mise en place depuis des années entre les deux pays sur fond de coordination et d'échange d'expériences multidisciplinaires.