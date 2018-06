PRÉSERVATION DU RÉFÉRENT RELIGIEUX NATIONAL La démarche sera codifiée

Par Madjid BERKANE -

Le ministre des Affaires religieuses et des Wakfs Mohamed Aïssa

Le référent religieux national sera codifié dans la loi d'orientation qui sera présentée au gouvernement.

Le ministre des Affaires religieuses et des Wakfs Mohamed Aïssa compte aller jusqu'au bout s'agissant de la préservation du référent religieux national. Il veut instaurer en effet des lois qui incriminent ceux qui ne le respectent pas. «Le référent religieux national sera codifié dans la loi d'orientation qui sera présentée au gouvernement avant la finalisation du plan quinquennal», a-t-il précisé, soulignant que cette loi sera élaborée par toutes les parties concernées par cette question.

Les propositions allant dans ce sens commencent d'ores et déjà à parvenir des différentes parties. «Plusieurs propositions ont été formulées pour l'introduction de certains articles consacrant la préservation du référent religieux contre l'expansion naissante du phénomène sectaire en Algérie, en vue de doter le secteur d'un outil juridique visant à juguler ce phénomène», a-t-il indiqué.

«La tendance générale de ces propositions va dans le sens de prôner la préservation de l'identité nationale et de la religion de nos aïeux», a affirmé en outre le ministre. Il est à noter que la lutte contre le discours fanatique est d'ores et déjà enclenchée par le département de Mohamed Aïssa. Le contrôle des prêches du vendredi, le contrôle des programmes télévisés et les conseils religieux(fetwa), le contrôle des mouvements des fidèles à l'intérieur et aux alentours des mosquées sont des mesures appliquées. Pour rappel, les services de sécurité qui travaillent en coordination avec le département des affaires religieuses disposent des listes des imams dont le discours est subversif. Au niveau de la capitale, l'on évoque une liste de 30 imams qui sont sous surveillance. Les mosquées dans lesquelles ils prêchent le sont aussi. La lutte contre le discours fanatique est à présent, en l'absence des lois l'incriminant, du ressort aussi des fidèles.

Le département de Mohamed Aïssa a donné en effet le feu vert pour ces derniers. Les cas des imams aux idées extrémistes qui ont été sanctionnés par les fidèles sont nombreux.

Le cas de l'imam de la cité 56 Logements dans la ville de Bouira qui a été limogé il y a deux ans suite à une mobilisation des citoyens en est une preuve. La lutte contre le discours fanatique et la traque des imams extrémistes n'est toutefois pas efficace. L'absence d'un cadre juridique prive les parties qui luttent contre ce discours d'aller jusqu'au bout de leur discours. Ainsi, l'instauration de cette loi va donner plus de protection pour à la fois les parties qui luttent contre ce discours et celles qui veulent dénoncer ces dépassements. Pour rappel, les efforts de l'Algérie contre le discours extrémiste sont sollicités par beaucoup de pays occidentaux dans le monde. L'engouement de ces derniers pour l'imam algérien durant le mois sacré de Ramadhan pour accomplir la prière des tarawih et les prêches du vendredi en est la meilleure preuve. La lutte contre le discours subversif et extrémiste ne sous-entend nullement pour le ministre des Affaires religieuses que le gouvernement lâche l'imam et ne soucie pas de sa protection. «Bien au contraire, notre département oeuvre en permanence en coordination avec le ministère de la Justice, à la protection de l'imam au sein de la mosquée», a-t-il signifié. La protection de l'imam est à la fois contre,selon Mohamed Aïssa, certains fidèles et la pression qu'il reçoit de l'extérieur. Le ministre des Affaires religieuses a profité par ailleurs de l'occasion pour affirmer que le respect des autres religions est garantie en Algérie. La pratique des autres religions est libre pourvu qu'elles respectent les lois algériennes. S'agissant du Hadj, le ministre a exprimé le souhait de voir l'Arabie saoudite revoir à la hausse le quota de l'Algérie à partir de l'année prochaine, qui devra atteindre 41.000 hadjis par rapport au nombre d'habitants ayant dépassé les 41 millions d'âmes. L'Arabie saoudite devrait respecter ce nombre à partir de cette année. Elle ne l'a pas fait, à cause du non-achèvement encore de l'opération de réhabilitation de la mosquée de La Mecque.