DIVERSIFICATION DES RESSOURCES DE L'ÉCONOMIE NATIONALE Le ciment comme seule vision?

Par Walid AÏT SAÏD -

promouvoir les capacités productives des entreprises algériennes en vue de réduire la facture d'importation

Le CNI a approuvé 19 nouveaux projets de cimenteries. Le ciment est-il le seul fruit de la stratégie de relance de l'industrie nationale?

Le ministre de l'Industrie et des Mines, Youcef Yousfi, était, jeudi dernier, devant les députés. Il a présenté sa stratégie pour la relance de l'activité industrielle et l'investissement productif. Il a indiqué que le gouvernement avait pris diverses mesures pour promouvoir les capacités productives des entreprises algériennes en vue de réduire la facture d'importation.

Le ministre a ajouté que le gouvernement oeuvrait à la diversification des ressources de l'économie nationale et des investissements ainsi qu'à la promotion de la production des entreprises publiques. Jusque-là, rien d'anormal. Sauf que dans son plaidoyer, Youcef Yousfi, a insisté sur le...ciment!

Le ministre a, en tout cas, révélé que le Conseil national de l'investissement (CNI), avait approuvé plusieurs projets d'investissements importants dont ceux relatifs à 19 projets pour la production du ciment avec une capacité de 48 millions de tonnes/an.

Le ciment résume-t-il la stratégie industrielle nationale? Est-il le seul fruit de cette stratégie? Il est vrai qu'en la matière, l'Algérie a réussi l'exploit de passer de statut d'importateur à celui d'exportateur! Le nombre total actuel des cimenteries du pays (publiques et privées) est de dix-sept (17) d'une capacité globale de 25 millions de tonnes. Selon les prévisions, en 2020, la capacité de production du pays doit augmenter à 40,6 millions de tonnes avec 20 millions de tonnes pour GICA, et 11,1 millions de tonnes pour LafargeHolcim Algérie, ainsi que 9,5 millions de tonnes pour les opérateurs privés. Actuellement, l'Algérie a enregistré un excédent qu'elle a du mal à écouler!

L'Algérie a certes effectué des opérations d'exportations mais elles restent marginales par rapport à l'excédent qu'elle connaît.

Les experts estiment que le ciment est une matière très difficile à exporter. Son transport, déjà, demande beaucoup de moyens qui ne sont pas disponibles avec l'état actuel de nos infrastructures portuaires. L'ex- Premier ministre Abdelmalek Sellal avait, lui aussi, fait le même constat, en 2017, s'alarmant sur le nombre de cimenteries en Algérie. Il avait dans ce sens, instruit les investisseurs à ne plus «toucher» à ce domaine. Ce qui n'a pas «refroidi» leurs ardeurs, puisqu'on voit que 19 nouveaux projets ont été validés. On imagine donc mal que des entreprises internationales comme LafargeHolcim prennent le risque d'investir des millions de dollars dans des projets, qu'ils savent à l'avance mort-nés. Tout comme les autorités algériennes qui comptent bel et bien sur le ciment pour bétonner leurs devises... Pourvu qu'elles ne se «noient» pas dedans...